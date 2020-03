Dispositivi Echo con assistente vocale Alexa scontati fino al 50%

Bastano 24,99 euro per adottare Alexa: grazie agli sconti di Amazon alcuni dei dispositivi Echo attualmente in commercio sono infatti scontati a partire da questa cifra e con risparmi che in alcuni casi permettono di spendere la metà rispetto al normale prezzo di listino.

Lo sconto più interessante che come dicevamo porta il prezzo a soli 24,99 euro (spedizione inclusa) è quello attualmente attivo su Echo Flex, sostanzialmente un microfono + speaker intelligente da posizionare in una qualsiasi presa della casa per gestire il colloquio con Amazon Alexa e conoscere le previsioni del tempo, gestire la musica e le automazioni della casa.

Sono tutte attività possibili con i vari modelli Echo di Amazon ma Flex ha diversi dettagli particolari che lo rendono unico nel suo genere e ne permettono un uso ancora più intelligente (qui 10 idee).

Tra gli sconti c’è anche Echo Input, un piccolo ma efficace dispositivo che trasforma qualsiasi altoparlante, di qualunque marchio, in uno speaker Smart con assistente vocale Alexa. Oppure c’è Echo Dot, il più piccolo della serie ma che consente comunque di mettere in casa un altoparlante intelligente con cui potrà interagire tutta la famiglia per avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali.

Sono diverse le soluzioni che potete acquistare con la promozione attuale, approfittando degli sconti anche su kit che comprendono uno speaker Echo insieme a una o più lampadine Philips per aggiungere subito l’illuminazione Smart in casa.

Di seguito vi proponiamo un elenco delle migliori promozioni attualmente in corso:

Echo Show (2ª generazione) – Audio di ottima qualità e brillante schermo HD da 10″ – Nero + Lampadina Philips Hue White In offerta a 199,99 € – sconto 13%

– fino al 04 aprile

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale – In offerta a 24,99 € – sconto 38%

– fino al 04 aprile

Echo Show 5 – Schermo compatto e intelligente con Alexa, Nero In offerta a 59,99 € – sconto 33%

– fino al 04 aprile

Echo Plus (2ª generazione) – Tessuto antracite + Philips Hue White Lampadina In offerta a 119,99 € – sconto 20%

– fino al 04 aprile

Nuovo Amazon Echo (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Tessuto antracite In offerta a 69,99 € – sconto 30%

– fino al 04 aprile

Echo Dot (3ª generazione) – Tessuto antracite + Lampadine intelligenti a LED Philips Hue White & Color Ambiance, confezione da 2 lampadine, compatibili con Bluetooth e Zigbee (non è necessario un hub) In offerta a 69,99 € – sconto

– fino a 04 aprile

Nuovo Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con orologio e Alexa – Tessuto grigio chiaro In offerta a 39,99 € – sconto 43%

– fino a 04 aprile

Echo Dot – Altoparlante intelligente con orologio e Alexa + Lampadine intelligenti a LED Philips Hue White, confezione da 2 lampadine, compatibili con Bluetooth e Zigbee (non è necessario un hub) In offerta a 56,99 € – sconto

– fino al 04 aprile

Echo Flex + Lampadine intelligenti a LED Philips Hue White, confezione da 2 lampadine, compatibili con Bluetooth e Zigbee (non è necessario un hub) In offerta a 41,99 € – sconto

– fino al 04 aprile

Amazon Echo (3ª generazione), Tessuto antracite + Lampadine intelligenti a LED Philips Hue White, confezione da 2 lampadine, compatibili con Bluetooth e Zigbee (non è necessario un hub) In offerta a 86,99 € – sconto

– fino al 04 aprile

Echo Show 8 – Tessuto grigio chiaro + Lampadine intelligenti a LED Philips Hue White & Color Ambiance, confezione da 2 lampadine, compatibili con Bluetooth e Zigbee (non è necessario un hub) In offerta a 119,99 € – sconto

– fino al 04 aprile

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 29,99 € – sconto 50%

– fino al 04 aprile

Echo Dot (3ª generazione) – Tessuto antracite + Lampadine intelligenti a LED Philips Hue White, confezione da 2 lampadine, compatibili con Bluetooth e Zigbee (non è necessario un hub) In offerta a 46,99 € – sconto

– fino al 04 aprile

Ti presentiamo Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa In offerta a 24,99 € – sconto 17%

– fino al 04 aprile

Echo Dot (3ª generazione) – Tessuto antracite + Tapo P100 Presa intelligente Wi-Fi, compatibile con Alexa In offerta a 38,99 € – sconto 48%

– fino al 04 aprile

