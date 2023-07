Rivian sbarca in Europa con i furgoni elettrici Amazon

Il piano di Amazon per diventare una società più green include anche l’adozione di centinaia di furgoni elettrici per le consegne ai clienti: i primi veicoli elettrici costruiti in collaborazione con Rivian sbarcano ora in Europa a partire dalla Germania.

Negli Stati Uniti Rivian è già un costruttore apprezzato per i suoi primi veicoli elettrici di lusso, il pickup R1T provato anche da Tim Cook in persona un anno fa, oltre che il colossale SUV R1S. Sempre negli USA il Suv R1S parte da un prezzo di 78.000 dollari, poco meno di 72mila euro: fascia di prezzo molto simile al pickup R1T che parte da 73000 dollari, circa 67.000€.

Tornando ai furgoni Rivian realizzati in collaborazione con Amazon, sono stati progettati per massimizzare la comodità e la sicurezza del conducente, oltre che per la tutela dell’ambente.

We’re thrilled to see our vehicles hitting the road in Europe. @Amazon announced the deployment of over 300 Rivian Electric Delivery Vehicles in Germany over the coming weeks.

«Abbiamo ricevuto un feedback incredibile dai conducenti negli Stati Uniti e siamo entusiasti di iniziare l’espansione internazionale in Germania» dichiara Sagan Mishoulam, vicepresidente Strategy & Go To Market di Rivian.

Il dirigente prosegue «Oggi è una vera pietra miliare per noi in quanto segna anche i primi veicoli Rivian in Europa e siamo molto entusiasti del nostro futuro nella regione». Una dichiarazione che lascia intendere l’arrivo a breve di SUV e pickup elettrici del marchio nel Vecchio Continente, ma si spera anche di modelli più indicati per il mercato UE.

I modelli di furgoni Rivian Amazon per gli USA sono più grandi di quelli europei. Una riduzione sia in lunghezza che in larghezza per agevolare le manovre in città e strade costruite su misura di uomini e carri trainati da cavalli e non con corso centrale paragonabile a una nostra super strada.

Tra le prime città servite Berlino, Monaco e Dusseldorf: ora non rimane che attenderli anche nel Bel Paese. Tutte le immagini di questo articolo sono di Rivian. Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.