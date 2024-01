Nuovi iPad Pro e MacBook Air con M3 sulla rampa di lancio

Il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, riferisce di nuovi iPad Pro e un nuovo MacBook Air con chip M3 già in produzione nelle catene di approvvigionamento di Apple, tablet e computer che con ogni probabilità verranno presentati ufficialmente a marzo.

Gurman prevede l’arrivo di un iPad Pro con display OLED (con vantaggi nella visualizzazione delle tonalità di nero con un contrasto più elevato e termini di consumo di energia) , ma anche un iPad Air con specifiche aggiornate, un iPad Air con display da 12,9″ e nuovi MacBook Air da 13″ e 15″ con chip M3.

Un iPad da 12,9″ è apparso pochi giorni addietro in immagini di rendering che, ammettendo siano reali, mostrano differenze anche nella fotocamera posteriore.

L’ultimo aggiornamento di iPad Air risale a marzo 2022; l’iPad Pro è stato aggiornato l’ultima volta a ottobre 2022; è dunque molto probabile che Apple presenti a breve nuovi iPad.

A ottobre dello sdorso erano sono circolate indiscrezioni che riferivano dell’arrivo di un iPad Air con display più grande.

Oltre che dell’iPad Pro, Mark Gurman ha in precedenza riferito anche dell’arrivo di nuovi accessori dedicati, quali una nuova Magic Keyboard con base di alluminio; nella beta di iOS 17.4 sono stati individuati riferimenti alla possibilità di sfruttare il tablet in “landscape” (orizzontale) per la configurazione di Face ID. Al momento solo l’iPad di 10ª generazione integra la fotocamera sfruttabile comodamente in modalità orizzontale con le videochiamate, ma questo modello integra per lo sblocco un sensore Touch ID e non il Face ID.

Ricordiamo che da tempo si dice che Apple presenterà con ogni probabilità un nuovo iPad con tecnologia MagSafe su Pad Pro, display OLED e unità di storage ancora più grandi delle attuali e con prezzi molto importanti.

Per quanto riguarda i MacBook Air con chip M3, sarà un aggiornamento non particolarmente eclatanti, con la novità principale che sarà l’adozione dei processori Apple Silicon più recenti.