DJI Air 2S con 100 euro di sconto su Amazon

Se vi siete lasciati sfuggire le offerte del Black Friday, e state cercando adesso un drone, avete l’occasione di recuperare: al momento Amazon sconta di ben 100 euro il drone DJI Air 2S, uno dei modelli più performanti quando si tratta di foto e video, da noi recensito a questo indirizzo. Clicca qui per acquistare.

Si tratta di una versione migliorata, di molto, rispetto al modello Air 2. Ed infatti, questo 2S offre un sensore più grande, da 1 pollice, che scatta foto fino a 20 megapixel e registra video video 5.4K a 30 fps o 4K a 60 fps a 150 Mbps. Tutto ciò è un solido aggiornamento rispetto al predecessore, che permette di scattare foto da 12 megapixel con video a 4K, a 60 o 120 Mbps.

Gli amanti delle foto potranno beneficiare anche di uno zoom digitale 4X, che raddoppia quello di Mavic Air 2 a 4K/30 fps.E’ possibile anche sfruttare uno zoom 6X nelle modalità 2.7K e 1080p/60 per ottenere immagini ancor più ravvicinate, il tutto senza perdere troppo di qualità. Inoltre, a quanti non dispiace scattare in 1080/30, è possibile arrivare a uno zoom fino a 8X. Per i videografi, Air 2S supporta tre profili colore: Normale (8 bit), D-Log (10 bit) o ​​HLG (10 bit).

Il drone vanta anche una batteria più grande del suo predecessore, che se da un lato porta il peso ad un leggero incremento, per un totale di 595 grammi, dall’altro permette ad Air 2S di restare in volo più a lungo, ben 33 minuti, più del suo diretto predecessore.

Tra le più importanti caratteristiche del drone anche il sistema di controllo con il radiocomando, con tecnologia “O3”, il nuovo nome di DJI per il OcuSync, che significa poter teoricamente spingere il drone fino a 12 chilometri di distanza.

Come al solito, ci sono alcune modifiche alle modalità di volo intelligenti integrate che includono Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 e Point of Interest 3.0, tutte volte a dare un’atmosfera cinematografica alle registrazioni.

Più interessante è la nuova funzionalità MasterShot che sembrava essere una sorta di pesce d’aprile, ma che invece risulta combinare percorsi di volo pre-programmati con un editing automatico intelligente. Una sorta di modalità totalmente automatizzata per creare modifiche automatiche a qualsiasi percorso impostato.

Solitamente DJI Air 2S ha un costo di 999 euro, ma al momento è possibile acquistarlo su Amazon con 100 euro netti di sconto, quindi portandoselo a casa a 899 euro. E’ prevista anche la possibilità di pagarlo in cinque rate amazon da 179 euro, senza alcun interesse.

