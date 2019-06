Documentari e serie tv, le novità di giugno di Amazon Prime Video

Un mese caldo, con serie tv nuove e documentari che terranno i telespettatori incollati allo schermo: sono queste le previsioni per il giugno 2019 di Amazon Prime Video. Il primo mese dell’estate 2019 vedrà l’arrivo sul piccolo schermo targato Amazon Prime di titoli come Chasing Happiness, NOS4A2, Too old to die Young, e molti altri che andranno ad arricchire un catalogo già denso di programmi da non lasciarsi scappare dello streaming di Amazon.

Chasing Happiness è il nuovo documentario sul trio dei Jonas Brothers. Attraverso video inediti degli esordi, il documentario offre uno sguardo personale e commovente sulla storia dei Jonas Brothers, da una famiglia in difficoltà economiche alla fama, fino alla separazione. Chasing Happiness indaga anche questo momento difficile: la costruzione delle vite e delle carriere del trio, al di fuori della band, e la riscoperta del loro rapporto tra fratelli. Chasing Happiness arriverà su Prime Video dal 4 giugno 2019 in versione originale e sottotitolata.

Dal 7 giugno arriverà invece NOS4A2, la serie horror soprannaturale prodotta dagli AMC Studios disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Basata sul romanzo del 2013 di Joe Hill, NOS4A2 racconta le vicende di una giovane donna che scopre di avere il dono di trovare le cose che si sono perse, un dono che la porterà a scontrarsi con un criminale con poteri soprannaturali che si nutre delle anime dei bambini. Su Prime Video sarà disponibile in versione originale, doppiata e sottotitolata.

Too Old to die Young è la serie in dieci episodi del cineasta Nicolas Winding Refn, che narra di Martin, un poliziotto in carriera, e Jesus, un giovane boss della droga, che operano nella parte più pericolosa della San Fernando Valley. Le loro strade si incontreranno e i loro destini si legheranno in seguito a un violento atto di vendetta. Too Old to die Young sarà disponibile dal 14 giugno in lingua originale, doppiato e sottotitolato.

Stana Katic, nota per essere stata l’amata protagonista di Castle, ritorna sul piccolo schermo con la seconda stagione della serie thriller Absentia, che racconta la storia di Emily Byrne, agente dell’FBI che, scomparsa senza aver lasciato traccia, è stata dichiarata morta. Ritrovata in una casetta nel bosco senza memoria, Emily non riesce a liberarsi da un passato oscuro fatto di torture fisiche e mentali, sul quale continuano – in questa seconda serie – le indagini. La serie andrà in onda dal 14 giugno in versione originale, doppiata e sottotitolata.

A partire da giugno saranno inoltre disponibili Vikings – la quinta stagione (seconda parte) dall’1 giugno, Top Gear (le stagioni dalla 15 alla 22 dal 1° giugno), Desperate Housewives (e prime otto stagioni dal 3 giugno), Kingsglaive: Final Fantasy XV (dal 1° giugno) e Un Piccolo Favore (dal 13 giugno).

Non saranno più disponibili su Prime Agents of S.H.I.E.L.D (le prime cinque stagioni disponibili fino al 2 Giugno), Zig & Sharko (la prima stagione disponibile fino al 10 Giugno) e Crimson Peak (disponibile fino al 22 Giugno).