Doogee Serie V, i telefoni rugged per uomini "rugged"

I telefoni rugged della Serie V di Doogee «sono una classe superiore a qualsiasi altro telefono rugged attualmente in vendita»: per l’azienda si tratta della linea di punta di tutti i suoi smartphone che, a partire dal V10, si è via via allargata con l’inclusione del V20, del V30 e dei V Max e V30T rilasciati nel corso degli anni.

Per ogni nuovo lancio l’azienda afferma di esser riuscita a battere la concorrenza mantenendosi al primo posto del podio dei telefoni rugged sia per volume di vendita che per popolarità. Ciò probabilmente è dovuto anche al livello di innovazione con cui sono stati costruiti i vari modelli, visto che ciascuno di essi si è contraddistinto dalla massa per qualcosa.

Prima di addentrarci in questo argomento scoprendo così che li rende unici, facciamo notare che ciascun telefono è di categoria rugged, quindi classificato IP68 e con lo standard militare MIL-STD-810H.

L’evoluzione della gamma

Partiamo dall’inizio: il Doogee V10 è stato il primo dei telefoni rugged di punta dell’azienda. Fu il primo telefono 5G di Doogee e anche il primo in assoluto a disporre di un termometro a infrarossi, particolarmente utile visto che il mondo si trovava nel bel mezzo della pandemia di COVID-19.

Poi è arrivato Doogee V20, il primo a usare uno schermo AMOLED e un display secondario più piccolo sul retro.

Con la terza iterazione si è andati un po’ oltre: Doogee V30 infatti è stato il primo dell’azienda a usare l’eSIM, la tecnologia WiFi 6 e un quartetto di fotocamere da 108 + 20 + 16 + 32 MP. Monta anche un doppio altoparlante Hi-Res e supporta il sistema GPS dual-band L1+L5. Infine l’azienda lo ha abbellito con una finitura premium che si ispira agli interni delle auto di lusso.

Poi è arrivato Dooge V Max, il più potente della categoria: coi suoi 22.000 mAh si è guadagnato di diritto il titolo di smartphone con la batteria più grande ancora oggi disponibile sul mercato. Si avvale poi del chipset Dimensity 1080 e viene proposto in configurazione con 20 GB di RAM e 256 GB di capacità. A completare il tutto uno schermo FHD+ da 120 Hz.

Merita di esser citato anche Doogee S100, sebbene non faccia parte dell’esclusivo membro della Serie V, perché è dotato di diverse interessanti funzionalità che lo rendono interessante per tutti quelli che non considerano necessario il 5G. La connettività infatti è del livello precedente (4G) e c’è il processore Helio G99 e una batteria da 10.800 mAh che, insieme alle quattro fotocamere da 108+20+16+32 MP, all’NFC, al GPS dual-band, a un pulsante personalizzabile e allo schermo adattivo a 120 Hz, lo rendono particolarmente attraente a una vasta platea.

Disponibilità

