Dr Mario World è arrivato: l’app per iOS firmata Nintendo è già disponibile

Il dottore è tornato: Dr Mario World è disponibile per iOS. L’app firmata Nintendo attesissima è arrivata con un giorno in anticipo rispetto a quanto annunciato e si può scaricare ora per iPad, iPhone e iPod touch.

Non è la prima volta che un gioco attesissimo dal pubblico viene rilasciato prima di quanto previsto: è già accaduto con Harry Potter un paio di settimane fa. Questo aiuterebbe gli sviluppatori e gli editori a evitare un improvviso impatto sui loro server, che potrebbe interrompere o rendere non semplice o discontinua l’esperienza di gioco.

Il gioco è una vera e propria battaglia multicolore, come annunciato pochi giorni fa, contro i virus, che hanno mandato nel panico il mondo di Dr Mario. Il giocatore dovrà sfruttare il proprio ingegno per eliminare virus combinandoli con le capsule. Dr Mario e i suoi amici potranno anche utilizzare abilità speciali per debellare i virus: Dr Mario, infatti, non è solo: con lui ci sono Dr. Peach, Dr. Bowser, Goomba, Koopa e Nella. Con loro, e con rompicapi coloratissimi, si potrà comprendere che la medicina può essere veramente un gioco di squadro e che esercitare la logica può essere fondamentale per sopravvivere.

Dr Mario World – Un match 3 contro I virus di Nintendo è un’app gratuita per iPhone e iPad e offre acquisti in-app, che vanno da 2,29 euro a 21,99 euro. L’app è disponibile in italiano e richiede iOS 11.0 o versioni successive.

Dopo essere arrivato su iTunes, Dr Mario World è ora disponibile anche per Android.