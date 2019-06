Harry Potter Wizard Unite, il Pokémon Go dei maghi arriva venerdì per iPhone e Android

Harry Potter Wizard Unite si avvicina all’Italia. Dopo il lancio della open-beta in Australia e Nuova Zelanda avvenuto lo scorso 2 maggio, il Pokémon Go dei maghi sta per essere rilasciato ufficialmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Secondo quanto riporta la società sviluppatrice il lancio è previsto per dopodomani, venerdì 21 giugno, e a seguire sarà poi distribuito negli altri paesi del mondo. Sebbene arrivi con un clamoroso ritardo, l’attesa per quello che rappresenta uno dei giochi per smartphone più attesi dell’anno si può dire ormai terminata.

Come dicevamo il titolo ricalca le dinamiche di gioco di Pokémon Go spaziando però all’interno dell’universo ideato da J.K. Rowling sebbene risulti molto più complesso.

Rispetto al più meccanico “cattura i Pokémon e combatti nelle palestre” il giocatore dovrà scegliere una carriera – tra Auror, Magizoologo e professore – e perseguire gli obiettivi della stessa, raccogliendo al contempo artefatti, salvando personaggi e sviluppando di volta in volta particolari abilità che amplieranno le varie fasi di gioco.

In base a quanto si apprende insieme al rilascio globale del gioco, che dovrebbe avvenire nelle settimane successive al lancio di venerdì, saranno organizzati degli eventi a tema che uniranno tutti i giocatori in speciali missioni.

1 di 3

Lo stile dovrebbe essere molto simile a quello già visto al Pokémon Go Fest, con la differenza che, grazie proprio a questa esperienza, dovrebbero essere risolti già in partenza tutti i problemi avuti nella prima edizione dell’evento.

Nel frattempo, per ricevere una email nel momento in cui il gioco sarà disponibile in Italia potete registrarvi direttamente sul sito ufficiale. L’app per iPhone sarà disponibile qui mentre quella per Android si scaricherà da qui.