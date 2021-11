Dreame T10, l’aspirapolvere leggero e potente con codice sconto di 10 euro

Leggero, potente, senza fili e con batteria sostituibile. Questo in estrema sintesi Dreame T10, l’aspirapolvere verticale per la casa, che coniuga potenza e ottimo rapporto qualità prezzo. Adesso è in sconto a 199 euro grazie al coupon di 10 euro che vedete in calce. Clicca qui per comprare.

Sono ormai tantissimi gli esponenti in questa categoria, e scegliere un aspirapolvere per la casa potrebbe essere davvero complicato. Dreame T10 ha tutte le caratteristiche in regola per essere il migliore. È compatto, leggero, facile da usare con una mano, senza cavi e allo stesso tempo potente e preciso nella pulizia di qualsiasi tipologia di pavimenti.

Dreame T10 pesa solo 1,65 kg e il suo design è fatto in modo da poterlo usare facilmente e comodamente con una mano. Ottima la capacità della batteria di 2500 mAh, che in modalità eco permette 60 minuti di funzionamento.

L’aspirapolvere si basa su un motore brushless 400W, che fornisce una potenza di aspirazione di 120AW, ideale per qualsiasi tipologia di pavimento, anche grazie alla presenza di varie spazzole presenti in confezione.

Al suo interno, Dreame T10 propone un alloggiamento per la polvere da 0,6 litri che può essere cambiato con il semplice tocco di un pulsante e può anche essere lavato con acqua. La stessa comodità vale per il sistema di filtraggio dell’aspirapolvere, che tramite filtro HEPA e sistema a ciclone a 12 coni, ha un’efficienza del 99,63%.

La batteria Dreame T10 può essere sostituita, e questo è un grande vantaggio per chi ha necessità di pulire uno spazio molto ampio, come potrebbe essere una casa di grandi dimensioni, piuttosto che un intero ufficio.

in Ultimo ma non meno importante, il Dreame T10 può essere riposto e ricaricato molto comodamente, grazie a una speciale base 2 in 1 che si monta al muro. La ricarica della batteria dallo 0 al 100% richiede circa 3,5 ore.

L’aspirapolvere Dreame T10 solitamente viene venduto al prezzo di 209,99 euro, ma al momento è possibile acquistarlo a 199,99 euro grazie al codice sconto di 10 euro 5Q2FQ8T1YA21.

Clicca qui per acquistare.