Dreame V10, il Dyson v10 “low cost”: massima pulizia a poco prezzo

Gli amanti della pulizia smart e veloce ameranno certamente gli aspirapolvere verticali. Oggi ve ne proponiamo uno di utila generazione in forte sconto, anche grazie al coupon che vi proponiamo in calce. Si tratta dello Xiaomi Dreame V10, che da 249 euro di listino viene a costare solo 191,67 euro. Clicca qui per acquistare.

Al di là dell’ottima estetica, che ovviamente richiama i tratti minimali, moderni ed eleganti di Xiaomi, gode di caratteristiche tecniche di prim’ordine. Si tratta di un aspirapolvere particolarmente potente fino a 100.000 giri/minuto, grazie ai suoi 450w, così da pulire in profondità anche le zone più difficili. L’aspirapolvere integra Space3.0, un motore brushless ad alta velocità che fornisce un vortice entro 0,3 s, con una potenza di aspirazione di 120 AW.

A livello di autonomia gode di una batteria da ben 2500 mAh, che riescono a fornire un’ora di pulizia in modalità standard, mentre la modalità efficiente dura fino a 30 minuti, e 10 minuti in modalità turbo.

Dreame v10 mistral dispone di 5 innovativi sistemi filtranti, tra cui un filtro hepa che elimina le microscopiche particelle di polvere, e regala all’ambiente un’aria di scarico pulita al 99,9%. Inoltre, il suo design ergonomico attutisce il rumore e lo riduce in modo significativo. Ancora, grazie ai suoi innovativi materiali di alta qualità, dotati di una schiuma fonoassorbente, la dreame v10 garantisce un’aspirazione tre volte più silenziosa rispetto a qualsiasi altra aspirapolvere.

Al momento la periferica è davvero conveniente, perché grazie al codice sconto D68DABEBD1153000 la pagherete soltanto 191,67 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

La spedizione è veloce, consegna in massimo 5 giorni dall’Europa.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del venditore.