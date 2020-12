Drone Mavic Air 2 in sconto su Amazon: minimo storico a 838 euro

Se avete perso il Black Friday e il Cyber Monday 2020 non c’è da preoccuparsi: se siete alla ricerca di un drone lo sconto Amazon sul DJI Mavic Air 2 è da non perdere. C’è pure la versione Fly More Combo in offerta, e si parte da 838 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

DJI Mavic Air 2 è il successore diretto dell’omonima prima versione del drone, rilasciato nell’ormai lontano 2018. con un’autonomia di ben 34 minuti e un sensore Quad Bayer da 1/2 “che scatta ancora immagini da 12 megapixel, anche se offre una modalità da 48 megapixel. Per quanto riguarda i video, il drone permette di girare in 4K a 60 fps (e 120 mbps).

I video beneficiano di due livelli di stabilizzazione. Il primo è dato dal consueto gimbal a 3 assi, con qualche aiuto aggiuntivo tramite EIS. La funzione FocusTrack di Mavic Air 2 offre alcune modalità di tracciamento aggiornate: Spotlight 2.0, ActiveTrack 3.0 e Point of Interest 3.0. Il primo proviene da Inspire 2, che blocca la fotocamera su un bersaglio, lasciando semplicemente volare il drone. Il tracciamento attivo, già visto prima, dovrebbe essere adesso più efficace nel seguire gli obiettivi anche quando temporaneamente non sono visibili. La modalità Punto di interesse aggiornata migliora il riconoscimento di diverse superfici, con un tracciamento più dinamico.

degno di nota è poi il radiocomando, che grazie al sistema OcuSync 2.0 porta il drone essere controllato fino a 10Km in FCC e 6Km in CE, con ritorno del flusso video fino a 180p a 30 fps.

Al m omento si acquista in sconto su Amazon a 838 euro nella versione standard, quella senza borsa e una batteria, mentre la versione Fly More Combo, che risulta la più conveniente, si acquista a 987,96 euro. Questa versione, oltre al drone, include tre batterie di volo intelligenti, 6 eliche silenziose, 3 cavi RC (USB tipo C, lightning, Micro-USB standard), una stazione di ricarica, un adattatore batteria-power e una borsa da trasporto, oltre ad un set filtri ND (ND16/64/256).

Potete acquistare Mavic Air standard direttamente da qui. A questo indirizzo, invece, acquistate direttamente la versione Fly More Combo. LO sconto di 100 euro viene applicato nel carrello