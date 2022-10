E’ arrivato Doogee S96 GT, il rugged tutta potenza

La versione 2022 dello smartphone rugged Doogee S96 Pro è arrivata sul mercato il 17 ottobre: si chiama Doogee S96 GT e, sebbene somigli in maniera sorprendente al suo predecessore – che per altro ha avuto un discreto successo nelle vendite, con oltre 1 milione di pezzi venduti – porta con sé alcuni interessanti aggiornamenti.

Partiamo innanzitutto dal processore: si tratta di un chip a otto core, il MediaTek Helio G95, che offre maggiore potenza. Su questo gira il recente sistema operativo Android 12 e gestisce anche una rinnovata fotocamera frontale da ben 32 MP. E visto che la caratteristica distintiva del suo predecessore era la videocamera notturna, anche questo modello ne monta una da 20 MP che riesce però a vedere più lontano (fino a 15 metri).

Dal punto di vista della memoria, monta un banco da 8 GB di RAM e il doppio di capacità rispetto al modello Pro, quindi in totale ci sono 256 GB a disposizione dell’utente. A completare il tutto, l’azienda ha aggiunto una nuova variante di colore dorata in edizione speciale (in foto).

Non tutto comunque è cambiato, visto che molte delle componenti sono ancora del tutto attuali. Ad esempio la batteria da 6.350 mAh con il caricatore rapido da 24 Watt, lo schermo da 6,22 pollici con copertura in vetro Gorilla Corning, la fotocamera principale da 48 MP, il pulsante personalizzabile, l’NFC e lo scanner per la scansione delle impronte digitale sul pulsante laterale sono gli stessi della versione Pro.

Ovviamente trattandosi di un telefono anti-tutto è certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810H, quindi resiste ad immersioni in acqua, polvere, urti e cadute.

Come dicevamo Doogee S96 GT è in vendita dal 17 ottobre su AliExpress e DoogeeMall. Se volete acquistarlo sappiate che il prezzo di listino è di 349 dollari ma per i primi cinque giorni di vendita viene scontato a 219 dollari. Inoltre i primissimi pezzi vengono offerti a 199 dollari, con uno sconto quindi di 150 dollari sul prezzo originario.