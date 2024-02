Eaton svela le cinque tendenze dell’energia 2024 in Europa

Eaton, multinazionale specializzata in gestione dell’ energia, identifica le cinque tendenze principali che caratterizzeranno il settore energetico nel 2024. La produzione di energia elettrica è la principale fonte di emissioni di anidride carbonica al mondo, come sottolinea anche l’Autorità Internazionale per l’Energia AIE nel report Elettricità 2024.

Di conseguenza, il settore delle società e dei servizi pubblici (Utilities) può giocare un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni di CO2 a livello globale, guidando la transizione energetica attraverso la crescente diffusione dell’utilizzo di energie rinnovabili.

Modernizzazione della rete

La modernizzazione della rete è un tassello indispensabile nel percorso verso nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Il Piano d’Azione dell’UE per le reti, presentato a fine novembre dello scoso anno, mira ad affrontare le principali sfide legate a espansione, digitalizzazione e migliore utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica nell’UE.

È necessario per un motivo semplice: il consumo di elettricità aumenterà man mano che la società abbraccerà l’elettrificazione. Nell’UE si prevede una crescita attorno al 60% da qui al 2030 – e anche nei Paesi europei non appartenenti all’Unione le stime sono simili.

Considerando che circa il 40% delle reti di distribuzione in Europa ha più di 40 anni, risulta chiara l’urgenza della modernizzazione, per consentire alla società di sfruttare al meglio tutta l’energia disponibile, attraverso un approccio che permetta a edifici e infrastrutture di generarla e immagazzinarla, diminuendo la dipendenza dalla rete.

Attenzione alle energie rinnovabili

L’energia solare si conferma la fonte energetica più conveniente in termini di nuova capacità installata: si prevedono investimenti strategici nel fotovoltaico su scala industriale. Installazione e manutenzione possono essere impegnative, anche perché la gestione dei progetti rusulta sempre più complessa per connettività della rete, requisiti di accumulo dell’energia e la necessità di misure di sicurezza informatica più affidabili.

L’aggiunta di nuova capacità richiede l’installazione di migliaia di unità, inverter e chilometri di cavi, in un momento in cui il personale qualificato scarseggia. Si tratta di un compito gravoso, che rende la riduzione dei costi e della complessità delle installazioni fotovoltaiche su larga scala una priorità per il settore delle utilities.

In questo contesto si inserisce la Strategia dell’Unione Europea per l’Energia Solare, parte del piano REPowerEU per ridurre la dipendenza dell’UE da petrolio e gas, puntando ad accelerare la diffusione dell’energia solare, sia negli edifici commerciali che residenziali.

Quadri elettrici privi di gas SF6

Il settore dell’ energia deve fare i conti con i cambiamenti normativi previsti per il 2024 in UE e, in particolare, con gli effetti dell’imminente divieto di utilizzo del gas SF6 nei quadri elettrici. L’esafluoruro di zolfo è un gas serra sintetico estremamente potente che permane per migliaia di anni nell’atmosfera e, poiché l’impiego di 1 kg di SF6 equivale all’emissione di 25.200 kg di CO2, la sua eliminazione costituisce un importante obiettivo ambientale.

Già a fine 2023 il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per vietare l’uso di quadri elettrici di media tensione che utilizzano SF6, attraverso l’eliminazione graduale che inizierà nel 2026. A tale accordo seguiranno ulteriori interventi normativi dell’UE, allo scopo di mettere al bando SF6 anche in altre categorie di commutatori.

Del resto, al momento, sono già disponibili sul mercato alternative collaudate, in particolare nella categoria di media tensione fino a 24kV compresi, la fascia di quadri più utilizzata. Lo scenario si sta evolvendo rapidamente e per le aziende è importante conformarsi alla normativa prima possibile.

Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale

La transizione energetica è ampiamente coadiuvata dalla digitalizzazione, e nell’ultimo anno tutti i settori hanno provato a esplorare il potenziale della tecnologia AI generativa in più contesti: nel settore delle utilities, potrà contribuire alla scoperta di nuove modalità di integrazione e gestione delle energie rinnovabili.

AI generativa supporta il processo decisionale selezionando e analizzando velocemente un’enorme quantità di informazioni: il potenziale è sterminato, soprattutto se utilizzata a scopo previsionale, per capire dove e quando sarà necessaria l’energia e come fornirla in modo rapido ed efficiente in un sistema decentralizzato. Viste le premesse, nel corso del 2024 sarà fondamentale seguire gli sviluppi AI, guardando con attenzione alla cybersecurity e a due regolamentazioni comunitarie: AI Act e Data Act.

La spinta dell’innovazione

Nel settore energia nel 2024 sarà fondamentale cogliere le nuove opportunità e adattarsi a un panorama normativo in rapida evoluzione. La capacità di svolgere il proprio ruolo nella transizione energetica e di plasmare un futuro sostenibile e resiliente dipenderà dalla velocità e dalla flessibilità con cui i player del settore faranno ricorso a fonti rinnovabili alternative ai combustibili fossili.

Il punto della situazione, alla luce delle promesse formulate alla COP28, arriva da Paolo Tagliabue, Product Marketing Manager Divisione Energy Storage di Eaton Italia:

“Diversi dei punti toccati durante la conferenza avranno un impatto sul settore delle utilities, ma se dovessimo sceglierne solo una, sarebbe l’Impegno Globale per le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, che prevede di triplicarne l’utilizzo entro il 2030. Infatti, sarà proprio questo obiettivo a mettere la transizione energetica al centro dello sviluppo e dell’attuazione delle strategie dei mesi a venire”.

