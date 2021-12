Ecco lo sfondo Apple Watch per vederlo ai raggi X

Dopo gli sfondi iPhone 13, la nota azienda statunitense di riparazioni iFixit, che ha già condiviso il suo tradizionale smontaggio di Apple Watch Series 7 a ottobre, è tornata sullo smartwatch di Cupertino per regalare a tutti gli utenti gli sfondi a raggi X, che mostrano cosa c’è dentro il nuovo Apple Watch (qui la recensione di macitynet).

Sebbene chiunque possa utilizzare questi sfondi, sono progettati per gli utenti di Apple Watch Serie 7, proprio perché mostrano tutti i componenti interni di questo dispositivo. In questo modo, guardando il display, sembra proprio di scrutare l’interno del dispositivo, con tutte le componenti al posto giusto.

Ricordiamo che sulla Serie 7, Apple non ha lanciato una riprogettazione radicale, rimuovendo anche una porta diagnostica, consolidando la tecnologia di visualizzazione per rimuovere un cavo del display, così da creare ancora più spazio per la batteria. Gli esperti di riparazioni di iFixit, peraltro, hanno lavorato con tre ex ingegneri Apple durante lo smontaggio della Serie 7, proprio per contestualizzare questi cambiamenti e altri ancora.

iFixit offre sfondi per i modelli da 41mm e 45mm, e grazie a questa foto ai raggi X è possibile vedere componenti come la batteria interna, il Taptic Engine, alcuni cavi piatti e persino parti della scheda logica.

Sebbene Apple Watch Serie 7 non sia esattamente un enorme aggiornamento rispetto alla precedente versione dello smartwatch, iFixit ha rivelato che ci sono alcune modifiche interne interessanti, come batterie più grandi e display ridisegnato, per non parlare della rimozione della vecchia porta di diagnostica e di un nuovo modulo altoparlante.

E’ possibile scaricare gli sfondi di Apple Watch Series 7 direttamente dal sito web iFixit. Li si potrà salvare su iPhone e quindi sincronizzarli su Apple Watch utilizzando il quadrante Foto. Se volete trovare altri sfondi per i vostri dispositivi il link da seguire è direttamente questo.

Invece per scegliere tra Apple Watch 7 e Apple Watch SE rimandiamo a questo articolo di macitynet.