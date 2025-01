Baseus fa coppia con Bose al CES 2025

Pubblicità

Al CES 2025 Baseus ha presentato nuovi prodotti per la ricarica dei dispositivi, oltre ad annunciare una collaborazione strategica con lo storico marchio audio Bose. Durante l’evento, Baseus e Bose hanno annunciato una partnership per portare la tecnologia Sound by Bose nelle cuffie Baseus:

La nostra collaborazione con Bose unisce innovazione e un impegno comune per offrire un suono eccezionale, rafforzando il nostro portafoglio audio

Per quanto concerne i nuovi prodotti presentati, Baseus ha dato i natali alla serie Nomos, progettata per ambienti di lavoro ibridi, che include il caricatore da scrivania 5-in-1 da 140W e la stazione di ricarica 8-in-1, offrendo la massima convenienza e prestazioni.

Al suo fianco anche la serie EnerCore, ossia soluzioni di ricarica portatili e potenti, pensate per gli stili di vita moderni, che sottolineano l’impegno di Baseus per la portabilità e l’efficienza.

Questi nuovi prodotti sono valsi al costruttore diversi riconoscimenti, in tra cui il CES Innovation Award 2025 per Spacemate 11-in-1 Docking Station, l’hub che unisce design e funzionalità per gli spazi di lavoro moderni ed EnerGeek MiFi Power Bank, la soluzione compatta per mantenere carichi i dispositivi sempre connessi anche in movimento.

