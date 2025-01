Al CES 2025 la custodia ESR Stash Stand per iPhone 16

Pubblicità

ESR ha aggiornato la custodia Stash Stand per renderla compatibile con la nuova gamma di iPhone 16. Ha approfittato della fiera dell’elettronica di Las Vegas per mostrarne le caratteristiche in quanto, a differenza della versione precedente, ha apportato alcuni aggiustamenti per massimizzare l’operatività dei nuovi telefoni.

Sappiamo infatti che questi sono i primi di Apple ad integrare un nuovo pulsante, il Controllo Fotocamera, e a differenza degli altri produttori di custodie ESR ha trovato un modo apparentemente migliore per proteggerlo e al contempo garantirne l’accesso completo.

Anziché applicare un ritaglio a misura del pulsante ha infatti ricostruito una superficie a filo di custodia che ne mantiene attive le funzionalità di click e tocco capacitivo, replicando l’aspetto e la forma del tasto di Apple.

In questo modo l’esperienza di uso del nuovo tasto è paragonabile a quella che si ha quando si usa un iPhone senza custodia – spiegano in fiera – ma usando questa cover si mantiene il telefono completamente protetto da urti e cadute.

Come altre cover infatti si tratta di un guscio caratterizzato da un retro in acrilico e PC resistente ai graffi, mentre i bordi sono in TPU (che non ingiallisce col tempo, dicono) in modo da facilitarne l’installazione e l’eventuale rimozione. Gli angoli sono rinforzati da una protezione che l’azienda chiama Air Guard e che promette una resistenza da cadute fino a 3,3 metri di altezza.

Ovviamente c’è anche l’anello MagSafe che ne abilita il funzionamento senza dover togliere la custodia e che usa una potente tecnologia chiamata HaloLock che promette una tenuta doppia (1.500g) rispetto a quella delle cover originali Apple.

La particolarità di questa cover che ritroviamo anche nell’ultima versione sta poi nella presenza di un anello ribaltabile in prossimità delle fotocamere posteriori: aprendolo, è possibile sfruttarne la robustezza per poggiare il telefono su un tavolo mantenendone lo schermo leggermente sollevato e inclinato; una posizione ottima per guardare un film o partecipare a una videochiamata senza dover tenere il telefono in mano.

Disponibilità e prezzo

La nuova custodia ESR Stash Stand per iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max costa 19,99 € indipendentemente dal modello.

È già in vendita da questa pagina di Amazon dove è possibile attivare la casella coupon per risparmiare il 10% sull’acquisto. C’è sia in versione completamente trasparente così da non nascondere il design originale del telefono, oppure in diverse varianti colorate.

