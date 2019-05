Ecovacs Home cambia faccia e aggiunge la Live Chat per controllare i robot di pulizia

Ecovacs Home gestisce gli ostacoli in modo ancora più efficiente grazie al nuovo aggiornamento che rende l’app ancora più intelligente, intuitiva ed interattiva. Tra le principali novità spicca un’interfaccia modernizzata e una rinnovata sezione dedicata al supporto. Inoltre a breve sarà disponibile una live chat per un contatto ancora più veloce e personale con il servizio clienti.

Un aggiornamento reso necessario anche dal fatto che attualmente, in Europa, i robot aspirapolvere hanno raggiunto il mercato di massa. Considerati fino a poco tempo fa un gadget per gli appassionati delle novità tecnologiche, questi prodotti, infatti, sono entrati a far parte della quotidianità delle famiglie medie. Con una richiesta così elevata, è essenziale che la tecnologia sia intuitiva nell’utilizzo, facile da capire e che fornisca in caso di necessità un’assistenza rapida e personalizzata.

Cosa cambia da oggi

Tramite l’app Ecovacs Home – disponibile gratuitamente nell’App Store (iOS) e nel Google Play Store (Android) – dicevamo, è disponibile non solo il contatto diretto con il servizio clienti ma anche l’accesso a maggiori informazioni sui prodotti, immagini e video esplicativi.

Grazie alla nuova interfaccia chi possiede modelli dotati di tecnologia di navigazione e mappatura Smart Navi 2.0 può tracciare il percorso di pulizia del proprio Deebot in modo ancora più accurato (ogni processo di pulizia viene visualizzato nell’app e salvato), inoltre anche l’impostazione di diverse modalità di pulizia e la pianificazione oraria dell’attività del DEEBOT risultano più semplici e intuitive.

I proprietari di robot aspirapolvere con tecnologia di navigazione e mappatura Smart Navi 3.0 – come il Deebot Ozmo 900 presentato pochi giorni fa e il Deebot Pro930 – d’ora in avanti possono invece tracciare in maniera più dettagliata il percorso di pulizia del robot ed elaborarlo. Il disegno di barriere virtuali, il riconoscimento dei tappeti e la pulizia di aree specifiche sono più precisi grazie alla visualizzazione migliorata della mappa dell’appartamento. Al momento non tutti i robot aspirapolvere Smart Navi 3.0 sono disponibili nell’app Ecovacs Home, ma tutti i nuovi dispositivi in arrivo sul mercato saranno inclusi nella nuova applicazione.

Novità in arrivo

Oltre alla funzione di messaggio e di chiamata, sarà presto possibile utilizzare una live chat per comunicare direttamente con lo staff di supporto. La funzione sarà disponibile nel menu dell’app alla voce “Aiuto e feedback”. Lo staff di supporto risponderà in fasce orario prestabilite, mentre le richieste ricevute al di fuori di questi orari saranno elaborate il giorno lavorativo successivo. In caso di domande e dubbi, nella chat possono essere inviate anche fotografie.

Alla voce del menu “Aiuto e feedback” saranno inoltre disponibili alcuni video tutorial esplicativi, nonché le domande e le risposte più frequenti in base al Deebot utilizzato per un primo aiuto all’utente.

Compatibilità

Nel momento in cui scriviamo, l’app Ecovacs Home è compatibile con i seguenti modelli: