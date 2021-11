Eddy Cue ha donato 10 milioni di dollari alla Duke University

Eddy Cue, senior vice president of Services di Apple, ha donato 10 milioni di dollari alla Duke University, un contributo per portare avanti il lavoro del dipartimento di scienza e tecnologia della sua ex università, struttura dove ha conseguito una laurea in informatica ed economia e presso la quale è membro del consiglio direttivo.

La donazione di Cue – fa sapere l’Università – arriva da Eddy e Paula Cue (moglie del dirigente ed ex programmatrice di Apple) – i quali hanno dichiarato che tutti hanno abilità uniche, evidenziando benefici che dipendenti possono apportare all’industria della tecnologia quando si ha l’accortezza di tenere conto e valorizzare loro esperienze inclusive, prospettive e competenze.

Con i 10 milioni di dollari, i coniugi Cue vogliono continuare a sviluppare modalità per diversificare la tecnologia, offrendo ulteriori opportunità agli studenti della Duke e alla struttura stessa. La donazione sarà sfruttata per reclutare e formare nuove generazioni di leader nell’ambito tecnologico e promuovere futuri sviluppi in ambiti informatici nella quale la Duke è già impegnata: Intelligenza Artificiale, cybersicurezza, privacy, sistemi di guida autonoma, Internet delle Cose e altri campi ancora.

Del totale, 8 milioni di dollari contribuiranno al consolidamento dei Cue Faculty Fellows – con quattro nuove assunzioni per il corpo docente; gli altri 2 milioni di dollari sono destinati al Duke Discovery Fund e al Center for Computational Thinking.

Cue è diventato il primo cubano-americano del consiglio di amministrazione; il manager di Apple è stato più volte speaker per la Duke, e ha contribuito a vario titolo a programmi di istruzione e lo sport dell’Università. Paula Cue ha sostenuto più volte le donne nell’ambito IT ed è indicata come una mentore di lunga data del Duke Technology Scholars (DTech), programma focalizzato sulla riduzione del divario di genere nel mondo tech, contribuendo a far nascere leader esperti in nuove tecnologie tra gli studenti della Duke.

Cue recentemente ha – tra le altre cose – accettato il ruolo di advisor per Autograph, azienda che opera nell’ambito delle piattaforme per vendere e comprare i Non Fungible Token (NFT). È inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Ferrari NV come amministratore non esecutivo.