Decoder EDISION PICCO T265 Pro alimentato da USB, pronto allo switch off

Siamo ormai prossimo all'ennesimo switch off del 20 dicembre. Per essere pronti e poter continuare a ricevere i programmi televisivi consigliamo l'acquisto di un nuovo decoder, così da non dover sostituire la propria TV. Quello che vi segnaliamo in questo articolo è l'EDISION PICCO T265 Pro, con diverse caratteristiche pronte a fare la differenza.

Anzitutto, si tratta di un ricevitore digitale terrestre DVB-T2 H265 HEVC 10 Bit, quindi in grado di supportare tutte le migliori tecnologie per una ricezione dei canali in alta definizione. Tra i suoi ingressi anche una porta USB che permette al decoder di fungere anche da lettore multimediale, oltre che essere utile per un eventuale aggiornamento del dispositivo stesso.

Inoltre, la porta USB permette anche di alloggiare un dongle WiFi per poter beneficiare di applicazioni come YouΤube e Meteo. C’è anche da dire che questo particolare decoder può essere alimentato direttamente dalla porta della TV, così da non essere legati alla presa elettrica. Questo permette al decoder di risultare maggiormente portatile, potendolo spostare da un TV, monitor o proiettore all’altro senza necessità di spostare anche l’alimentatore.

Ancora, ha una porta IRDA, che consente agli utenti di gestirlo tramite altri telecomandi. Ad esempio, risulta già compatibile con i telecomandi Samsung e LG, così da non dover sostituire quello della TV al quale ci si è abituati.

Può funzionare con tutti i modelli di TV che godono di ingresso HDMI, SCART o 3RCA. Peraltro, il prezzo lo rende particolarmente appetibile. Al momento, infatti, si acquista a poco più di 30 euro direttamente su Amazon.

