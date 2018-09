Elettrocardiogramma su Apple Watch 4, quando in Italia?

La funzione Elettrocardiogramma di Apple Watch 4 in Italia inizialmente non funzionerà. Ma perché non è operativo? E ci sono speranze di farlo funzionare quando sarà rilasciato in USA? Ecco tutto quello che sappiamo

Ci sono speranze di avere la funzione di misurazione dell’elettrocardiogramma di Apple Watch 4 anche in Italia? La risposta è sì e potrebbe anche avvenire relativamente presto, anche se ancora prima avremo un sistema di rilevazione della frequenza cardiaca che sfrutta lo stesso sensore. Macity l’ha appreso nel contesto della presentazione alla stampa italiana del nuovo smartwatch.

Elettrocardiogramma su Apple Watch 4 come funziona

Prima di arrivare a spiegare che cosa accadrà, vediamo come funziona il sistema di rilevazione dell’elettrocardiogramma. Apple Watch 4, che vi abbiamo presentato in un primo contatto, ha un sensore elettrico per la rilevazione del battito sul dorso che opera accanto a quello ottico. Ciò lo differenzia dai precedenti modelli dotati unicamente di sensore ottico. Un altro sensore elettrico al titanio è contenuto nella corona. Toccando quest’ultimo si chiude il circuito e si attiva il sistema che rileva il battito cardiaco. La frequenza viene rilevata da una speciale applicazione. Apple al momento non ha però ancora attivato i sensori, lo farà con una futura release di Apple Watch, né rilasciato l’applicazione. Lo farà in futuro e a quel punto sarà possibile avere l’ECG sullo smartwatch e trasferire i dati dentro ad iPhone.

Perché Elettrocardiogramma su Apple Watch 4 non funziona fuori dagli USA

Come più volte sottolineato, la funzione elettrocardiogramma funziona solo in USA dove Apple ha, faticosamente, ottenuto il via libera dalla locale agenzia che si occupa di certificare i dispositivi medicali. Questo processo in Europa non è stato ancora attivato (o completato) e per questo Apple impedisce il funzionamento nel nostro paese. Come farà, visto che Apple Watch è lo stesso in tutto il mondo? Questo, a nostra esplicita domanda, non ci è stato chiarito, ma è del tutto probabile se non certo che sarà l’assenza fuori dagli USA dell’applicazione per iPhone a fare la differenza. Non potendo scaricarla non potremo usare la funzione ECG. Ovviamente chi ha invece un account su iTunes USA questo problema non ce l’avrà

Che cosa funziona in Italia?

In Italia in termini di monitoraggio del cuore Apple Watch 4 fa tutto quello che faceva Apple Watch 3. In particolare tiene sotto controllo il battito tutto il giorno, avverte se il battito è troppo alto e, grazie ad watchOS 5, anche se è troppo basso. Quando sarà stato attivato il sensore elettrico, Apple Watch 4 in Italia fin da subito sarà in grado anche di rilevare il battito cardiaco usando questa modalità: basterà chiudere il circuito e il battito cardiaco verrà analizzato bypassando il sensore ottico. Secondo Apple questo diventa utile se si hanno problemi nella rilevazione tradizionale polso, cosa possibile se si hanno cicatrici o tatuaggi.

Quando Apple Watch potrà rilevare l’elettrocardiogramma in Italia?

Apple ha la ferma intenzione di portare la funzione ECG in tutto il mondo. Questo ci è stato comunicato durante la presentazione alla stampa di Apple Watch in Italia. Come questo avverrà è già stato stabilito: si userà un processo di certificazione europea, questo significa avere il marchio CE come apparecchio medico. Il processo non dovrebbe essere molto lungo, ma come detto Apple non dice a che punto si trova di questo iter. Al momento possiamo dire che la speranza di Cupertino è di portare “presto” l’elettrocardiogramma anche in Italia. Entro fine anno dovremo già avere l’attivazione del sensore elettrico per una rilevazione del battito cardiaco mediante la corona. Probabile che però per l’ECG sia necessario attendere il prossimo anno.

Se volete sapere tutto su Apple Watch 4, Macitynet ha un articolo molto dettagliato. In un altro articolo mettiamo a confronto tutti i modelli di Apple Watch. E in un terzo tutte le funzioni del nuovo watchOS 5.