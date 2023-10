Elon Musk ammette, con Cybetruck Tesla si è scavata la fossa

Tesla Cybertruck ha finalmente una data di consegna, o almeno così pare stando ad un post ufficiale dell’azienda su X. Insieme ai risultati del terzo trimestre di oggi, Tesla ha annunciato che il tanto attesa pickup elettrico Cybertruck verrà consegnato ai primi clienti durante un evento il 30 novembre presso la Gigafactory dell’azienda ad Austin, in Texas.

Si prevede inoltre che l’azienda annuncerà il prezzo, che originariamente era stato fissato a 39.900 dollari nell’ormai lontano 2019. Durante la conferenza sugli utili del terzo trimestre di Tesla, il CEO Elon Musk riportato da The Verge ha riferito di voler “temperare le aspettative” poiché sarà estremamente difficile aumentare la produzione del Cybertruck.

Musk ha dichiarato che Tesla punta a produrre un quarto di milione di Cybertruck all’anno in futuro, ma ciò non accadrà prima del 2024, confermando inoltre che più di un milione di persone hanno prenotato il pickup:

Ci siamo scavati la nostra fossa con Cybertruck. Il Cybertruck è uno di quei prodotti speciali che si presentano solo ogni tanto. E i prodotti speciali che si presentano ogni tanto sono incredibilmente difficili da portare sul mercato, raggiungere volumi, essere prosperi

Nei mesi scorsi, i Cybertruck hanno iniziato ad apparire su strada, tutti contrassegnati come RC, quindi versioni per test finali, se non addirittura come veicoli prototipo o apparizioni per dare prove di forza. Altri avvistamenti avrebbero poi confermato la possibilità di vere e proprie skin con cui “vestire” e personalizzare il pick up. L’azienda aveva precedentemente affermato che ci sarebbe stato un evento di consegna entro il terzo trimestre, ma ciò non è mai accaduto.

All’inizio di quest’anno, Tesla aveva dichiarato che Cybertruck avrebbe avuto una produzione limitata quest’estate e la produzione su larga scala sarebbe iniziata nel 2024. Tesla è apparentemente riuscita ad assemblare almeno un Cybertruck in fabbrica nel luglio scorso.

Il Cybertruck è stato annunciato originariamente nel 2019, ma la sua produzione è stata ritardata più volte durante la pandemia di Covid-19. L’azienda non è riuscita a raggiungere il suo obiettivo iniziale di pre-produzione nel 2021.

Dopo il suo annuncio originale, altri produttori automobilistici hanno seguito le orme di Tesla, anticipandola addirittura, lanciando pickup elettrici, tra cui Ford con F-150 Lightning e Rivian R1T. Nonostante i ritardi e il suo enorme tergicristallo che sembra, che secondo alcuni non arriverà nel design finale, il Cybertruck continua a suscitare un vasto interesse.

