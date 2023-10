Adobe porta la magia AI in Photoshop e Premiere Elements

Adobe ha annunciato Photoshop Elements 2024 e Premiere Elements 2024, nuove versioni delle applicazioni di fotoritocco/disegno digitale e di montaggio video. Ricordiamo che le versioni Elements mettono a disposizione le principali funzioni dei due software con interfaccia semplificata e procedure guidate per le operazioni più comuni, risultando così indicati per utenti meno esperti.

Le edizioni 2024 due software in questione integrano funzionalità che sfruttano l’AI, nuove funzioni di editing e cambiamenti nell’interfaccia utente. Tra le caratteristiche di Photoshop Elements 2024, la possibilità di creare nuove atmosfere abbinando colori e tonalità con un click, scegliendo tra i predefiniti di serie o usando una foto dalla raccolta, perfezionando poi tonalità, saturazione e luminosità.

È presente un tool per la creazione di testo stilizzato, con funzioni per allineare il testo orizzontalmente, verticalmente oppure su un tracciato o una forma con la modifica guidata. È possibile aggiungere testo e creare poi effetti di distorsione, aggiungendo sfumature, texture e pattern.

Particolarmente utile le selezioni automatiche (es. il cielo o uno sfondo) con un click, per ottimizzare o sostituire facilmente un’area circoscritta.

Azioni rapide permettono di applicare i ritocchi più comuni con un solo click; è possibile sfocare o rimuovere uno sfondo, uniformare l’incarnato, rimuovere la foschia, colorare una foto ed eseguire molte altre operazioni all’istante.

Sono presenti funzioni per la creazione e condivisione di reel, presentazioni per mostrare, ad esempio, gli scatti preferiti in rapida successione, ognuno con testi, effetti ed elementi grafici personalizzati; i reel possono essere salvati in formato MP4 o GIF e condividisi facilmente.

Ora è possibile accedere a foto Adobe Stock gratuite direttamente all’interno di Photoshop Elements, ed è stata migliorata la veste grafica di funzioni che permettono di individuare font, icone, pulsanti e colori moderni.

È possibile aggiungere pattern divertenti o sovrapposizioni lungo i bordi che incorniciano il soggetto e creano un’illusione di profondità, e applicare correzioni dall’app mobile complementare, migliorando atomaticamente la tonalità, rimuovemndp lo sfondo, correggendo il bilanciamento del bianco ed eseguendo altre operazioni con Azioni rapide applicabili in un solo passaggio.

Sono presenti funzioni per sincronizzare le risorse tra Elements Organizer e le app complementari per web e mobile.

Adobe Premiere Elements 2024

Premiere Elements 2024 ora permette abbinare automaticamente il colore e la tonalità di qualsiasi foto o video, trasformare velocemente clip in video che attingono alle riprese migliori ed eseguire molte altre operazioni.

È possibile rifinire dettagli o elaborare video per creare un risultato completamente nuovo con funzionalità per ridimensionare i filmati, selezioni, tagliare i video, regolare ombre e luci, ottimizzare video granulosi, realizzare video in stop motiom.

Sono state anche qui integrate funzionalità AI con opzioni automatizzate che fanno il grosso del lavoro, permettendo all’utente di dedicarsi alla parte divertente. È possibile applicare correzioni rapide, aggiungiere effetti cinematografici e realizzare animazioni con 26 modifiche guidate passo passo.

Si può partire da modelli, creando video dei momenti migliori, presentazioni, collage, titoli con effetti di movimento e post animati sui social.

Anche per Premiere Elements è possibile accedere, visualizzare e condividre foto e video da dove si vuole con le app Elements complementari per web e mobile. È possibile organizzare i video in modo intuitivo con opzioni di backup e ordinamento automatico e trovarli rapidamente grazie a funzioni automatiche di assegnazione tag, amministrazione e riconoscimento dei volti.

Photoshop Elements 2024 è il software di fotoritocco per tutte le persone che vogliono modificare in modo creativo le foto; è progettato per chi è ancora alle prime armi nell’elaborazione digitale delle immagini e desidera una soluzione semplice per organizzare, modificare, creare e condividere le proprie foto. È un prodotto acquistabile una tantum che non richiede abbonamenti.

Premiere Elements 2024 è un software di montaggio video per tutte le persone che vogliono tagliare velocemente i propri video, realizzare creazioni divertenti o combinare più clip e foto in filmati d’effetto. Sono presenti funzioni di semplice uso con istruzioni passo passo durante le operazioni di creazione ed elaborazione. Non è un software venduto in abbonamento (si tratta di un acquisto una tantum).

Protoshop e Premiere Elements 2024 costano 101,26 euro IVA inclusa ciascuno: è possibile acquistarli insieme in un unico pacchetto al prezzo scontato di 152,50€ IVA inclsua. Le ultime novità Adobe e tutti gli articoli dedicati sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.