Da IKEA i caricatori USB-C costano l’80% meno di quelli Apple

Per chi punta al sodo e anche al prezzo IKEA è una garanzia, non solo per mobili e complementi d’arredo, ma anche per diversi dispositivi di elettronica che continuano ad aumentare nel catalogo del colosso svedese: gli ultimi arrivati sono un esempio perfetto, due alimentatori USB-C con specifiche di tutto rispetto, indicati per qualsiasi dispositivo fino a 45W, entrambi proposti cadauno a un prezzo all’incirca l’80% inferiore rispetto a modelli simili Apple.

Apple è nella fascia alta dell’elettronica, mentre IKEA gioca un campionato diverso e in fasce di prezzo inferiori. Il confronto è impari, ma la combinazione di specifiche e prezzo merita di prendere in considerazione i due caricatori IKEA che rientrano nella serie SJÖSS. Il nostro svedese è arrugginito ma Google traduttore informa che significa mare: per la pronuncia chiedete a lui.

Specifiche di tutto rispetto

Sia il modello da una porta che da due supportano gli standard di ricarica rapida Qualcomm, sia Power Delivery 3 che Quick Charge 4+, integrano circuiti di protezione contro surriscaldamento e cortocircuito, infine offrono una efficienza media dichiarata dell’88,1% grazie alla presenza della tecnologia Programmable Power Supply siglata PPS che riduce le perdite della conversione.

Il caricabatteria a una porta USB-C SJÖSS di IKEA da 30W è proposto all’incredibile prezzo di 5,95 euro: è indicato per smartphone, tablet e dispositivi mobile o comunque che richiedono bassa potenza. Arriva a caricare anche MacBook Air e ultraleggeri. A confronto l’alimentatore Apple USB-C 30W da una sola porta costa 45 euro: il risparmio è di circa il 78%.

Invece l’alimentatore IKEA SJÖSS da 45W con due porte USB-C è proposto da questa pagina a 9,95 euro: permette di ricaricare in contemporanea due dispositivi mobile compatti, offrendo una potenza di 22 Watt per porta.

Collegando invece un solo dispositivo si ottiene la potenza complessiva di 45W, utile per ricaricare più velocemente MacBook Air e portatili PC della stessa categoria. A confronto l’alimentatore Apple da due porte USB-C offre 35W, quindi 10 meno di quello IKEA, e costa 65 euro. Qui il risparmio è quasi dell’85%.

Nelle ultime novità IKEA segnaliamo i pannelli solari low cost in collaborazione con Solstrale in arrivo in Italia e l’app ufficiale con funzione Kreativ per arredare casa al volo grazie a fotocamera, realtà aumentata e anche Intelligenza artificiale AI.

