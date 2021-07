Solo 50 € l’aspirapolvere Xiaomi Mijia, il clone Dyson stile minimal

Davvero incredibile l’offerta sull’aspirapolvere verticale Xiaomi Mijia MJXCQ01DY, il clone Dyson, dal look minimale, che a soli 50 euro propone una potenza di aspirazione da ben 16kPa. Clicca qui per acquistarla. Ancora oggi su numerosi siti il suo prezzo è di circa 130 euro, ma al momento viene proposta al prezzo di 50 euro. Sembra il classico errore di prezzo, ma è tutto vero.

Xiaomi Mijia MJXCQ01DY sembra quasi una scopa per quanto è piccola e maneggevole, ma è in realtà un potente aspirapolvere. Propone una potenza di aspirazione di 16kPa, quindi in grado di raccogliere polvere e sporcizia senza temere confronti con altri concorrenti dello stesso genere.

Il suo peso è di circa 1,54kg, molto leggera e maneggevole, così da consentire una pulizia profonda di tutta la casa, senza dover fare delle pause, dovute al peso.

La spazzola da terra ha uno spessore di 4 cm appena, e risulta essere flessibile, potendo anche essere ruotata per una pulizia ancor più profonda. Ha una larghezza da 240 mm, consentendo dunque un’area di aspirazione molto elevata, con un design aperto che permette di spazzare detriti più grandi, evitando però di avvolgere i capelli nella spazzola stessa.

Non manca neppure un sistema di filtrazione ad alta efficienza, con un filtro per particelle superiori a 0,3μm. Il funzionamento è presto detto: il ciclone separa la polvere e il gas, e poi passa attraverso un sistema con filtro HEPA ad alta efficienza. Le varie testine si possono adattare per pulire facilmente anche spazi poco accessibili, come porte, finestre, scale, e angoli.

L’aspirapolvere permette un utilizzo a 2 velocità, per una pulizia più rapida o più profonda, e viene fornita con una dock a parete per poterla conservare facilmente, senza ingombrare casa.

Al momento Xiaomi Mijia MJXCQ01DY costa solo 50,99 euro, con spedizioni gratuite da magazzini europei, così da non dover pagare dazi doganali.

Clicca qui per comprarla.