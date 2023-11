Epson SureColor P5300 è nata per foto e applicazioni artistiche

Epson SureColor P5300 è una nuova stampante da 17 pollici per foto e applicazioni artistiche: offre versatilità simile alla precedente Epson SureColor P5000 e utilizza le testine e gli inchiostri Ultrachrome Pro10 dei modelli SureColor P700/P900.

Pensato per chi desidera aumentare la produttività senza rinunciare alla qualità (fotografi professionisti, utenti fine-art, agenzie creative e laboratori fotografici), questo modello consolida l’offerta dell’azienda giapponese nel settore delle stampanti fotografiche professionali e per applicazioni artistiche.

Il produttore riferisce di “uniformità” e “precisione della testina di stampa” Epson Micro Piezo, evidenziando “l’ampia gamma cromatica” deli inchiostri UltraChrome Pro10 con viola di serie, elementi che promettono elevata qualità delle immagini.

La stampante dispone delle modalità BEO (Black Enhanced Overcoat) e Carbon Black per assicurare un’elevata densità del nero, migliorando al contempo il contrasto e la tonalità e riducendo l’effetto bronzing nelle aree scure sui supporti lucidi.

Diverse opzioni avanzate migliorano l’usabilità e la funzionalità, oltre a consentire il caricamento dei vari supporti in quattro modi, tra cui un cassetto per la carta di produzione. Dispone inoltre di un’unità integrata per la carta in rotolo, di una taglierina automatica e di un canale MK/PK dedicato per l’uso con supporti diversi, per risparmiare tempo e ridurre il consumo di inchiostro.

Tra le caratteristiche da segnalare anche la connettività Wi-Fi (può quindi essere installata ovunque, senza alcuna restrizione) e la stampa tramite Wi-Fi Direct. La configurazione e il funzionamento sono gestiti tramite un touch-screen LCD a colori da 4,3″, già visto sul modello SC-P7/9500.

SureColor P5300 supporta anche Epson Cloud Solution PORT (ECSP) che, insieme ai software più recenti del produttore, permette di migliorare gestione, produttività e controllo del parco stampanti.

Sono supportati diverse tipologie di materiali di consumo e carte speciali, opache, in rotoli, ecc. Il prezzo non è stato indicato. È indicata come adatta per chi gestisce elevati volumi di stampa e ha bisogno di flessibilità nella gesstione dei supporti.

