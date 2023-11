Nvidia piace agli antitrust in Francia, Europa e Cina

I dirigenti Nvidia prevedono maggiori richieste di informazioni da parte degli enti antitrust in Francia, Europa e Cina, sia per quanto riguarda il settore delle schede video che per chip e sistemi dedicati all’intelligenza artificiale.

Tra settembre e ottobre era trapelata la notizia di una ispezione presso gli uffici di un importante costruttore di GPU in Francia, che secondo alcuni era proprio Nvidia. Il costruttore non ha mai ammesso né smentito, ma ora i documenti segnalati da Reuters sembrano confermarlo.

I dirigenti dichiarano che “L’autorità francese garante della concorrenza ha raccolto informazioni da noi riguardanti la nostra attività e la concorrenza nel mercato dei fornitori di schede grafiche e servizi cloud come parte di un’indagine in corso sulla concorrenza in tali mercati”.

L’intensificazione di richieste di dati e chiarimenti non arriva a sorpresa. Con i suoi chip grafici proprietari Nvidia detiene circa l’80% di mercato delle schede video e dei chip impiegati per l’intelligenza artificiale AI.

L’attenzione sulle GPU Nvidia è emersa più volte in passato, dalla scarsa disponibilità perché acquistate in quantità enormi per generare bitcoin, fino alla carenza prima e dopo i lockdown per problemi logistici e di produzione.

L’avvento del’Intelligenza artificiale ha ulteriormente ampliato l’attenzione su Nvidia, visto che i modelli AI di grandi dimensioni come chatGPT e simili, funzionano su potenti e costosi server cloud con chip Nvidia.



Ormai da diversi trimestri consecutivi il fatturato Nvidia sta aumentando in modo consistente, spinto dall’enorme richiesta delle sue GPU e super computer per applicazioni AI. Oltre che in Francia, i dirigenti Nvidia prevedono che le attenzioni degli antitrust si intensificheranno anche in Europa e in Cina.

