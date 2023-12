Per Ericsson il traffico 5G triplicherà entro il 2029

Dal 2011 Ericsson Mobility Report è una delle principali fonti di riferimento per dati di rete, prestazioni e previsioni: nell’edizione 2023, la venticinquesima, prevede che nel giro di sei anni entro il 2029 il traffico dati 5G triplicherà, mentre gli abbonamenti 5G aumenteranno ancora di più, di ben il 330%.

Ci sarà un costante aumento di traffico dati trainato da mobile, connessioni 5G per la casa e nuovi casi d’uso, come realtà aumentata, virtuale e mista che richiedono grandi quantità di dati. Ericsson stima che quasi un quinto di tutti gli abbonamenti alla telefonia mobile globale sarà di tipo 5G entro la fine del 2023. La crescita si dimostra resiliente nonostante le continue sfide economiche e i disordini geopolitici in alcuni mercati.

La statistica è riportata nell’edizione di novembre 2023 dell’Ericsson Mobility Report, che stima che ci saranno 610 milioni di nuovi abbonamenti al 5G durante l’anno solare in corso – un aumento del 63% rispetto al 2022 – portando il totale globale a 1,6 miliardi, circa 100 milioni in più rispetto alle previsioni precedenti.

L’ultimo rapporto Ericsson presenta una nuova linea temporale di riferimento per le previsioni statistiche, che passa dal 2028 al 2029. In linea con le ultime edizioni, il nuovo Mobility Report conferma che la banda larga mobile potenziata, il Fixed Wireless Access, i giochi e i servizi basati su AR/VR/ sono i primi casi d’uso più comuni per il 5G, destinati ai consumatori.

A livello regionale, la diffusione degli abbonamenti 5G in Nord America continua a essere forte. Entro la fine del 2023 si prevede che la regione avrà la più alta penetrazione di abbonamenti 5G a livello globale, con il 61%. La crescita degli abbonamenti 5G è stata forte anche in India durante tutto il 2023. Alla fine dell’anno – appena quattordici mesi dopo il lancio commerciale – si prevede che la penetrazione del 5G in India avrà superato l’11%.

Nell’arco di sei anni, tra la fine del 2023 e il 2029, si prevede che gli abbonamenti globali al 5G aumenteranno di oltre il 330%, passando da 1,6 miliardi a 5,3 miliardi. Si prevede inoltre che la copertura 5G sarà disponibile per oltre il 45% della popolazione mondiale entro la fine del 2023 e per l’85% entro la fine del 2029.

Tra le macro aree geografiche, il Nord America e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, con il 92%, avranno i tassi di penetrazione 5G più elevati entro la fine del 2029. L’Europa occidentale seguirà con l’85% di penetrazione.

Commenta così i principali risultati del report Fredrik Jejdling, Executive Vice President e Head of Networks di Ericsson:

“Con oltre 600 milioni di abbonamenti 5G aggiunti quest’anno a livello globale, e in aumento in ogni regione, è evidente quanto sia forte la domanda di connettività ad alte prestazioni. Il passaggio al 5G continua e assistiamo all’implementazione di un numero crescente di reti 5G standalone, che offrono l’opportunità per supportare nuove e più esigenti applicazioni sia per i consumatori che per le imprese”.

Il consumo medio globale di dati per smartphone continua a crescere. Si stima che il traffico dati mobile totale triplicherà tra la fine del 2023 e la fine del 2029, grazie a fattori quali il miglioramento delle funzionalità dei dispositivi, l’aumento di contenuti ad alta intensità di dati e il continuo miglioramento delle prestazioni delle reti disponibili.

L’aumento della copertura è importante non solo all’esterno ma anche nei luoghi chiusi come evidenzia Peter Jonsson, Executive Editor di Ericsson Mobility Report:

“Il tasso di crescita del traffico dati nelle reti mobili riflette chiaramente la passione dei consumatori per le applicazioni avanzate. Questa tendenza aumenterà di pari passo con l’adozione del 5G da parte di un maggior numero di consumatori in tutto il mondo e con l’emergere di nuovi casi d’uso, innescando un’ulteriore crescita del traffico dati. Poiché la maggior parte del traffico viene generato in ambienti chiusi, dove le persone trascorrono tipicamente la maggior parte del loro tempo, vi è una crescente necessità di estendere la copertura 5G su banda media sia all’interno che all’esterno, per garantire un’esperienza 5G completa in tutti i luoghi”.

Il 5G su banda media combina un’elevata capacità con una buona copertura, rendendola la scelta ideale per offrire un’esperienza 5G completa. La copertura globale della popolazione tramite 5G su banda media è attualmente superiore al 40%, in aumento rispetto al 30% del 2022. L’aumento è dovuto principalmente alle grandi implementazioni in corso in India, così come in molti Paesi europei.

Il rapporto Ericsson esplora anche la connettività wireless per l’industria manifatturiera, il modo in cui il 5G sta diventando un fattore determinante per la produzione e il modo in cui garantisce la necessaria flessibilità per supportare rapidi cambiamenti e una efficiente riallocazione delle risorse.

Dal 2011, l’Ericsson Mobility Report è la principale fonte di riferimento dell’industria per quanto riguarda i dati di rete, le prestazioni e le previsioni. Si basa su informazioni esclusive di Ericsson e dei suoi partner. Tutte le immagini e le foto sono di Ericsson.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.