Esercizi per la postura su iPhone e iPad con FitCam

Il rovescio della medaglia del telelavoro e della didattica a distanza è una vita molto più sedentaria, che porta a dolori cronici a schiena ed articolazioni: per rimediare però basta scaricare e installare FitCam su iPhone o iPad e seguire gli esercizi proposti, che vengono personalizzati in base all’utente.

L’idea è quella di costruire abitudini di movimento sane in una società moderna dove automobili, smartphone, scrivanie e sedili sono i peggiori nemici della salute fisica tanto che, secondo uno studio, il dolore cronico che scaturisce da questi colpisce un adulto su due.

L’app è pensata per venire in contro alle esigenze di tutti: inizialmente propone esercizi con movimenti molto facili, insegnando la giusta respirazione ed aiutando l’utente ad essere consapevole della propria postura: successivamente si andrà a sbloccare la flessibilità del proprio corpo, costruendo al contempo forza e mobilità, esplorando perfino esercizi cardio a basso impatto nei livelli più avanzati del programma.

L’app si adatta all’evoluzione del singolo ed è costruita su quattro pilastri: primo, offre un programma per eseguire esercizi a casa, con 50 lezioni settimanali di 5 minuti in modo da poter essere fatti in qualsiasi momento, e 100 video di allenamento; due, c’è un personal coach che aiuta l’utente a padroneggiare i movimenti chiave per mantenerlo sano e motivato; tre, la tecnologia proprietaria che l’azienda chiama “Motion Guide”, convalidata dal punto di vista medico ed alimentata dall’intelligenza artificiale per far sì che l’utente esegua gli esercizi nella giusta forma; quattro, una dashboard delle attività semplificata con obiettivi mensili.

La sopracitata tecnologia “Motion Guide” sostanzialmente sfrutta la fotocamera del telefono per analizzare e correggere la postura e i movimenti in tempo reale – scrivono – pur rispettando la privacy: in pratica è come avere un fisioterapista in tasca e a disposizione in qualsiasi momento.

FitCam è stata realizzata da un team multidisciplinare di kinesiologi, ricercatori di Medicina dello Sport, di biomeccanica e ingegnieri che operano nel settore dell’intelligenza artificiale. Gli sviluppatori hanno inoltre lavorato con psicologi e scienziati comportamentali per aiutare i clienti a costruire abitudini di esercizio durature e per migliorare la loro salute muscolo-scheletrica al fine di sbarazzarsi del dolore cronico. L’app, va detto, non fornisce alcuna consulenza medica né può sostituire quella professionale.

Chi desidera provarla, può scaricarla su App Store, dove è distribuita gratuitamente in versione universale per iPhone e iPad.