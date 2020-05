Espandi il segnale WiFi in casa con questo ripetitore a 10,99 euro

Se siete alla ricerca di un semplice strumento per migliorare la copertura wireless in tutta la casa, ecco il ripetitore di segnale fino a 300 Mbps che si acquista in offerta su eBay ad appena 10,99 euro. Clicca qui per comprare.

Il particolare ripetitore in offerta supporta diverse modalità, tra cui appunto il ripetitore wireless, ma anche la modalità Access Point standard. Supporta lo standard WLAN 802.11n per l’accesso wireless ad alta velocità, ed è compatibile con gli standard 802.11g (54Mbit / s) e 802.11b (11Mbit /s) La periferica è in grado di fornire velocità di trasmissione fino a 300 Mbps e supportare le reti WLAN a 2,4 GHz.

Propone 2 antenne integrate x 3dBi, ed è in grado di estendere il segnale fino a 300 metri all’aperto, o 100 metri in casa. Naturalmente, permette di tenere al sicuro la vostra connessione tramite possibilità di cifratura WEP a 64/128 bit, AES, TKIP, WPA, WPA2, 802.1x, WPA-PSK, WPA2-PSK, MAC, WDS. Si presenta, esteticamente come una sorta di spina a muro, con dimensioni di pochi centimetri e un peso davvero contenuto, facile dunque da spostare tra una presa e l’altra.

All’interno della condezione di vndita, oltre al cavo cavo di rete RJ-45, anche un manuale per il corretto funzionamento, e per la prima configurazione. Il ripetitore di segnale wireless è in offerta a 10,99 euro su eBay, e si acquista direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.