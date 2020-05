Microsoft riparerà gratis gli schermi incrinati di Surface Laptop 3

Microsoft sta offrendo la riparazione gratuita ad alcuni utenti di Surface Laptop 3 che lamentano la rottura del display senza nessun motivo apparente. Del problema hanno cominciato a lamentarsi alcuni utenti da un paio di mesi, evidenziando all’improvviso la presenza di sottili fratture sul display senza nessun motivo apparente.

Microsoft ha ora ammesso il problema e spiega: “Abbiamo indagato sui reclami della rottura degli schermi sui Surface Laptop 3 determinando che, in una piccola percentuale di casi, rigide particelle estranee possono provocare solo una microfrattura sul vetro che può comparire inaspettatamente o senza alcuna causa visibile”. “Se avete riscontrato questo problema sul vostro Surface Laptop 3, siete invitati a contattare il supporto Microsoft per avviare la riparazione gratuita durante il periodo di garanzia del dispositivo”.

La riparazione gratuita non vale ovviamente per chi ha rotto il display facendo cadere la macchina o per altri motivi. La riparazione gratuita è prevista solo per le microfratture spontanee. Il problema sembra riguardare i Surface Laptop 3 da 13,5″ e 15″ con telaio in alluminio e poggiapolsi in metallo e non quelli con il poggiapolsi in Alcantara. A inizio marzo Microsoft aveva riconosciuto il problema delle rotture improvvise del vetro dello schermo annunciando di stare “valutando la situazione e indagando sulla causa dei reclami”.