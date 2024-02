Eufy Cam S330 è la telecamera che taglia tutti i fili a MWC24

Non è semplice innovare nel mercato della video sorveglianza domestica, per via della grande varietà di telecamere in commercio, così lo sforzo di Anker con Eufy Cam S330 in mostra alla fiera Mobile World Congress MWC24 di Barcellona è da lodare perché riesce a proporre qualcosa di diverso,

Il costruttore concentra l’attenzione sulla facilità di gestione di uno strumento che, specie nei primi tentativi di svariati altri marchi cinesi, presentava un sistema operativo un po’ ostico. Se infatti è vero che Anker attraverso la sua controllata Eufy è sempre riuscita a proporre telecamere semplici da installare e facili da usare, con l’ultima Cam S330 porta questa semplificazione a un nuovo livello grazie a un sistema che impiega tecnologia 4G LTE per la connettività Internet e un pannello solare per l’alimentazione.

Di cavi quindi non ce ne sono, a parte quello che collega il pannello solare alla telecamera, rendendo possibile l’installazione anche in quei punti in cui con altre telecamere, proprio per la difficoltà di portare la corrente o la rete WiFi, ne rendeva impossibile l’uso.

Quindi Utilizzabile non solo in casa, ma anche in zone isolate o non ancora raggiunte dai servizi come campi agricoli, cantieri e via dicendo. Nel caso specifico il pannello solare (da 5W) è sufficientemente compatto per occupare il minor spazio possibile, ma allo stesso tempo è grande abbastanza per ricaricare la batteria da 9.400 mAh e mantenere operativa la telecamera 24 ore su 24.

Può essere comandata a distanza non solo per dare uno sguardo in tempo reale a ciò che inquadra, ma anche per effettuare uno zoom o spostare l’inquadratura (344° sull’asse orizzontale, 70° su quello verticale), cosa che fa anche da sola grazie alla funzione di tracciamento dei soggetti individuati dagli algoritmi di intelligenza artificiale AI (al momento è in grado di riconoscere esseri umani, veicoli e altri soggetti in movimento).

Parliamo di una telecamera non solo pensata per essere installata e usata con estrema facilità, ma anche di ultima generazione in fatto di qualità, visto che può registrare anche in 4K UHD giorno e notte con l’ausilio di un riflettore da 100 lumen che offre visibilità colori fino a 8 metri al buio, e chiaramente resiste alle intemperie (certificazione IP65) e alle temperature estreme (-20°C +50°C).

Eufy Cam S330: dotazione, prezzo e disponibilità

In confezione c’è tutto, dal kit per il montaggio a parete alla microSD da 32 GB per l’archiviazione in locale delle registrazioni (ma supporta memorie fino a 128 GB), compresa una scheda SIM EIOTClub per provarla subito dopo l’installazione.

Sono inclusi 100 MB utilizzabili nei primi 7 giorni, ma l’azienda vende a parte anche altre SIM per l’Europa con prezzi a partire da quasi 5 € per 500 MB o 3 GB a circa 15 € da usare in un mese, oppure poco più di 100 € per 36 GB da usare nell’arco di un anno).

### Disponibilità e prezzo

La nuova Eufy Cam S330 è già in vendita su Amazon a 279,99 €.

