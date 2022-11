Anche iotty fa partire il Black Friday 2022 all’insegna del risparmio energetico

Tra i prodotti in sconto per il Black Friday 2022 ci sono pure gli interruttori smart iotty, che si pongono l’obiettivo di far risparmiare sulle bollette. La promozione continua fino al 28 novembre su Amazon e fino a domenica 4 dicembre 2022.

Ssullo store ufficiale di Amazon tutti gli Interruttori Intelligenti per luci e cancelli, quelli per tende e tapparelle e le Prese Intelligenti dell’azienda saranno in offerta con uno sconto speciale del 30%. o se volete di una riduzione di 30€ sui modelli Plus appena presentati che hanno prezzo pieno di 99 € ma tantissime novità a bordo come i sensori aggiuntivi e la futura compatibilità diretta con Matter.

Grazie a un software rinnovato è possibile avere una gestione personalizzata della casa a prova di sprechi energetici, grazie a una serie di sensori integrati per la rilevazione di luce e temperatura, oltre alle nuove automazioni e scenari presenti sull’app iotty.

Se volete risparmiare ulteriormente potete acquistare la serie precedente con altri 30 euro in meno: avrete sempre la possibilità di utilizzare lo stesso software e di inserirla nello stesso impianto della serie Plus mantenendo l’eccellente estetica ad un prezzo più accessibile. Nella serie precedente trovate sempre Prese comandate, interruttori e controllo tapparelle con una elevata possibilità di personalizzazione.

Su questa pagina di Macitynet trovate anche l’unboxing dei nuovi modelli mentre su questa pagina è reperibile la prova della prima versione di iotty.

I prodotti iotty sono compatibili con le piattaforme per la casa smart quali Alexa, Google Home, IFTTT, i comandi rapidi di Siri e SmartThings id Samsung, alle quali si aggiungono la predisposizione con il recente standard Matter e Apple HomeKit per la linea iotty Plus.

Di seguito tutti i prodotti iotty in offerta su Amazon per il Black Friday 2022.

iotty i3S PLUS Interruttore wifi smart per tende e tapparelle compatibile Google Home, Alexa e Siri, App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato, sensori temperatura e luminosità, bianco In offerta a 69,90 € – invece di 99,90 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Iotty I3S Interruttore Intelligente wifi Smart per tende e tapparelle, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Iotty OiT PLUS presa a muro wifi smart compatibile Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, tracciamento consumi, placca touch in vetro temperato retroilluminato, nera In offerta a 69,90 € – invece di 99,90 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

iotty i3S PLUS Interruttore wifi smart per tende e tapparelle compatibile Google Home, Alexa e Siri, App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato, sensori temperatura e luminosità, bianco In offerta a 69,90 € – invece di 99,90 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Iotty I3S Interruttore Intelligente wifi Smart per tende e tapparelle, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).