Un adolescente su cinque usa YouTube, Facebook crolla

Pew Research ha pubblicato un nuovo rapporto che esamina le tendenze di utilizzo dei social media tra gli adolescenti statunitensi, e il risultato è tutt’altro che prevedibile: pare infatti che quasi tutti (il 95%) usano YouTube e quasi un quinto (19%) di questi vi è «quasi costantemente» incollato.

Non sorprende invece che poco più di due terzi (67%) dica di usare TikTok, anche qui con una buona fetta (16%) di utilizzatori incalliti. Al terzo posto nell’indice di popolarità c’è invece Instagram, che viene usato dal 62% degli intervistati; un decimo di questi la usa costantemente – dicono – e ignora persino gli avvisi dell’app che consiglia loro di prendersi una pausa.

Un precedente sondaggio condotto tra il 2014 e il 2015 rilevava percentuali ben diverse anche per via del fatto che all’epoca TikTok non esisteva, in più in quell’occasione YouTube non fu preso in esame quindi non è possibile avere un termine di paragone col primo classificato. Per Instagram invece l’adozione si attestava intorno al 52% e anche Snapchat rispetto ad allora è cresciuto, passando dal 41% al 59% odierno.

Sette anni fa a dominare la classifica c’era Facebook, che veniva usato dal 71% degli adolescenti, mentre oggi l’adozione è crollata scendendo al 32%. Si registra un calo anche per Twitter e Tumblr, che dai rispettivi 33% e 14% sono passati al 23% e 5%.

Col precedente sondaggio non si presero in esame neppure Twitch, Whatsapp e Reddit, invece quello pubblicato di recente ci dice che un quinto degli adolescenti usa Twitch, il 17% è su Whatsapp e il 14% usa Reddit. Per quel che vale, sette anni fa il 33% usava Google+ e un quarto era su Vine.

Purtroppo questa volta Pew non ha chiesto agli adolescenti quanto usassero Discord o altre piattaforme di social gaming come Fortnite, quindi in futuro non sarà possibile fare un confronto con quelle aree che oggi sembrano promettere bene.

Dei 1.316 adolescenti intervistati, di età compresa tra i 13 e i 17 anni, pare che i maschi utilizzino principalmente YouTube, Twitch e Reddit mentre le ragazze preferiscono TikTok, Instagram e Snapchat. Inoltre neri e ispanici fanno un maggiore utilizzo di TikTok, Instagram, Twitter e Whatsapp rispetto agli adolescenti bianchi.

Anche se oltre la metà (54%) degli intervistati dichiara che farebbe fatica a rinunciare ai social medial, per fortuna una buona fetta di loro (36%) riconosce di trascorrere troppo tempo sulle varie piattaforme, mentre il 55% ritiene di usarli “il giusto”. Nel frattempo, il 97% degli adolescenti usa Internet ogni giorno e il 46% dichiara di essere quasi sempre online.

Il sondaggio rileva anche che il 95% degli adolescenti usa uno smartphone (nel 2014-2015 erano il 73%) mentre il 90% ha modo di usare anche un computer, percentuale anche questa aumentata di qualche punto percentuale rispetto all’87% del sondaggio precedente. Curiosamente, la percentuale di adolescenti che usa una console di gioco è passata dall’81% all’80% odierno.

Nei primi giorni di agosto YouTube ha introdotto uno strumento per trasformare video in corti stile TikTok e ha introdotto la funzione zoom sperimentale per ingrandire i video con due dita.