Eve Light Strip è la prima striscia LED con l’illuminazione adattiva Homekit di iOS 14

La striscia LED intelligente di Eve Systems, è il primo prodotto a migliorare il benessere visivo e ambientale dei propri utenti attraverso l’illuminazione adattiva HomeKit.

L’illuminazione adattiva o Adaptive Lighting consente alle lampade intelligenti di regolare automaticamente la temperatura del colore durante il giorno, con colori caldi al mattino, più freddi a mezzogiorno e una quantità ridotta di luce blu di notte.

Eve Light Strip

Grazie ad un aggiornamento del firmware attraverso l’app Eve il supporto per Adaptive Lighting a Eve Light Strip è disponibile da qualche giorno

“I prodotti Eve sono all’insegna della semplicità e della privacy. Sfruttando HomeKit, combiniamo questi attributi con una serie in continua espansione di potenti funzionalità”, afferma Jerome Gackel, CEO di Eve Systems. “iOS 14 porta gli accessori Eve a un altro livello, aggiungendo funzionalità avanzate a Eve Cam e trasformando Eve Light Strip nella prima soluzione di illuminazione a supportare la straordinaria modalità Adaptive Lighting”.





Illuminazione adattiva

Con l’illuminazione adattiva attivata, Eve Light Strip consente agli utenti di iniziare la giornata con colori caldi, che li aiutano a rimanere vigili e concentrati a mezzogiorno con quelli più freddi e lasciarli rilassarsi di notte rimuovendo la luce blu, senza che gli utenti debbano nemmeno alzare un dito. La regolazione della temperatura del colore avviene automaticamente, ogni volta che il dispositivo viene acceso e con transizioni delicate. Per essere attiva ka funzione richiede un HomePod o una Apple TV (4a generazione o successiva) come hub domestico.

Prezzi e disponibilità

Eve Light Strip nella versione da 2 metri e con ben 1800 lumen e milioni di colori è disponibile al prezzo di 79,95 Euro e un’estensione di 200 cm costa 49,95 Euro.

I prodotti Eve sono disponibili su Eve Store, Apple Store e Amazon. L’app Eve è disponibile come download gratuito su App Store. La strip è disponibile anche in Bundle con una presa comandata Bluetooth (può gestire una lampada non smart) al prezzo complessivo di 97 Euro: Eve Movie Night.