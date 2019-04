Fromaggio è il dispositivo smart per fare il formaggio a casa via app

Fromaggio (scritto esattamente così: non è un errore), è un progetto su Kickstarter, il sito web di finanziamento collettivo per progetti creativi, presentato come un dispositivo smart che permette di fare in casa vari tipi di formaggio.

L’idea è di Glen Feder, un uomo che racconta di essere stato quindici anni in Francia, di essere tornato negli Stati Uniti ma di aver sentito la mancanza dei buoni formaggi d’Oltralpe. Non riuscendo più a trovare a buon prezzo i formaggi che amava ha avuto l’idea di creare un dispositivo dedicato, con il quale – a suo dire – è possibile creare quasi tutti i tipi di formaggio esistenti.

Si mettono gli ingredienti nel contenitore (latte, caglio) e altri elementi seguendo le indicazioni riportate nell’app dedicata. In 30 minuti si può ottenere la mozzarella ma bisogna attenere fino a 48 ore per ottenere formaggi a pasta più dura.

L’app semplifica il procedimento e in pratica basta seguire le istruzioni sullo schermo per ottenere ciò che si desidera, personalizzando in vari modi i risultati. L’app comunica con questa sorta di elettrodomestico, tenendo conto di vari parametri importanti quali il corretto raggiungimento della temperatura.

Spetta all’utente scegliere il latte da usare (si può usare quello del supermercato ma ovviamente si può sfruttare il latte crudo disponibile in vari punti vendita o acquistare direttamente da un contadino o da un allevatore), scegliendo tra quello di mucca, pecora o capra, scegliere il tipo di caglio (il latte può essere cagliato con diverse sostanze, sia animali che vegetali), la salatura e l’eventuale stagionatura.

Quest’ultimo aspetto non è ovviamente gestito dal dispositivo e le forme dovranno eventualmente essere fatte stagionare e arieggiare in luoghi adeguati. Tra i prodotti che è possibile ottenere senza lunghe attese ci sono anche tofu e yogurt.

L’idea è piaciuta tantissimo su Kickstarter e in poche ore ha superato abbondantemente i circa 44.000 euro richiesti per l’avvio del progetto. Nel momento in cui scriviamo il capitale raccolto è di quasi 370mila dollari. Chi si affretta, finanziando sin d’ora l’accessorio, potrà ottenerlo per 299 dollari invece del prezzo di listino di 579 dollari quando sarà rilasciato a maggio 2020.