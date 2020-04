Fare musica con IK Multimedia: soluzioni software in sconto fino al 75%

E’ il momento migliore per fare acquisti sullo store di IK Multimedia. Oltre alla promozione attiva ancora fino al 30 aprile sui vari software musicali per iPhone, iPad, Mac e PC di cui vi abbiamo parlato a inizio mese, per poche ore ancora potete acquistare anche SampleTank 4 SE e Miroslav Philharmonik 2 CE con uno sconto del 73% oppure Total Studio 2 MAX risparmiando il 75%.

SampleTank 4 è l’ultimissima versione di una delle più note workstation per musicisti, riprogettata da zero per adattarsi al meglio ad ogni tipo di musicista. Tra le caratteristiche principali troviamo una nuova interfaccia ridimensionabile, la libreria di suoni ulteriormente ampliata e un nuovo sound engine all’avanguardia che offrono migliaia di strumenti per la creazione musicale.

Ma in special modo tutto ciò che normalmente potrebbe richiedere diversi plug-ins ora può essere realizzato all’interno di SampleTank 4, per un flusso di lavoro ancora più intuitivo e senza dover maneggiare i dati tra più programmi, azione che spesso comporta una notevole perdita di tempo (nonché di qualità finale dei file).

Potete scoprirne di più dando un’occhiata al nostro articolo di approfondimento.

Total Studio 2 MAX invece è una suite di software che copre tutte le esigenze di creazione musicale, dalla composizione al mixaggio fino al mastering. I 94 prodotti facenti parte del pacchetto includono una vasta gamma di strumenti da AmpliTube, T-RackS, SampleTank, Miroslav Philharmonik 2, Syntronik, MODO BASS, Lurssen Mastering Console e altri ancora, compresa un’ampia e bilanciata collezione di strumenti virtuali, processori per mix e master, amplificatori ed effetti.

Anche in questo caso potete approfondire il discorso con questo nostro articolo.

La tripla promozione

Come dicevamo, ancora per poche ore potete acquistare uno o più software di IK Multimedia con sconti che arrivano fino al 75%. Di seguito i link per accedere alle tre diverse pagine promozioniali: