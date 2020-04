IK Multimedia sconta tutti i software musicali per iPhone, iPad, Mac e PC

Se avete sempre desiderato potenziare il vostro arsenale musicale con uno o più software di IK Multimedia allora l’offerta attualmente in corso farà sicuramente al caso vostro. L’annuale promozione di primavera dell’azienda infatti è appena cominciata e tantissimi software IK Multimedia come le collezioni Amplitube, SampleTank 4, MOD BASS e tanti altri software normalmente acquistabili sui vari store digitali ora si possono comprare con un risparmio che può arrivare anche al 50% rispetto al prezzo di listino.

La lunga lista comprende programmi ampiamente noti ai nostri lettori: ad esempio è possibile scegliere tra diverse versioni di AmpliTube grazie alle quali è possibile arricchire la propria chitarra o il basso con nuovi suoni, dai più classici a quelli firmati da artisti famosi.

Sono in offerta anche molte varianti di SampleTank 4 che consentono di aggiungere una lista infinita di strumenti virtuali per la produzione musicale dal computer, mentre per chi suona il basso elettrico può potenziarlo con Modo Bass, un software che include decine di suoni aggiuntivi. C’è perfino in sconto Miroslav Philharmonik 2 grazie al quale si possono creare dei veri e propri capolavori orchestrali.

Oltre alle varie soluzioni software IK Multimedia dedicate all’ambiente desktop Mac e Windows, sono in offerta alcune versioni di AmpliTube e SampleTank progettate appositamente per iPhone e iPad, permettendo così di potenziare i propri dispositivi mobili da usare con più comodità in studio, in sala prove, sul palco o anche solo per esercitarsi in casa.

Con l’occasione l’azienda invita gli utenti a suonare con questi software digitali e registrare le proprie creazioni, pubblicandole poi sui propri profili Instagram, Twitter e YouTube usando l’hashtag #IKCreator: le più belle saranno poi pubblicate in una pagina dedicata sul sito ufficiale. Per dare un’occhiata alla lista dei software di IK Multimedia attualmente in sconto con la promozione Pulizie Di Primavera non dovete far altro che visitare questo link .