Fate affari sui monopattini elettrici Segway: Amazon li sconta da 329 euro

I monopattini elettrici Ninebot by Segway sono in forte sconto su Amazon con prezzi che partono da 329 euro. Questa la novità di questa mattina nel settore della micromobilità, un mondo che sta diventando sempre più di primo piano.

Il modello più economico è il Il Ninebot by Segway ES1 di cui vi abbiamo detto nei giorni scorsi. Nonostante abbia un raggio d’azione leggermente inferiore al modello successivo e un solo ammortizzatore invece che due, si tratta di uno dei migliori monopattini in circolazione. Arriva fino a 20 Kmh e copre un raggio fino a 25 km prima di una ricarica. La batteria è espandibile (in vendita su Amazon), offre tre modalità di guida (Modalità Speed Limit, Modalità Standard, Modalità Sport) e propone effetti di luce ambiente personalizzabili ed è compatibile con l’app Segway per iPhone grazie alla quale potrete: avere statistiche su velocità, autonomia, protezione dal furto o uso non autorizzato (quando si prova a muovere il monopattino arriva una avviso e vengo bloccate le ruote con i freni), funzione diagnostica, aggiornamento firmware

Il Ninebot by Segway ES2 è pure in sconto al prezzo più basso del mercato 389,99 euro. Ninebot by Segway ES2 è stato lanciato alla fine dello scorso anno come “erede” del precedente Ninebot by Segway ES1 da cui, esteticamente e dimensionalmente, non si distingue. Ma le differenze tra uno e l’altro ci sono e sono nelle prestazioni, autonomia e velocità.

Ecco in sintesi alcune delle specifiche

Velocità massima fino a 25 Km/h con cruise control

Autonomia di 25 km

Fanale anteriore e posteriore a LED

Ruota anteriore e posteriore ammortizzate

Freno elettrico (dotato di sistema anti bloccaggio) e freno meccanico

Display multifunzione

connessione Bluetooth e app compatibile con iPhone

Peso di 12,5 Kg

Tra gli altri dettagli da segnalare: potenza massima di 300W, ricarica in due ore e mezza, si ripiega facilmente per il trasporto; effetti luminosi personalizzabili, tre modalità di corsa, resiste alla pioggia e alla polvere (IP54).

I monopattini Ninebot by Segway ES2 rappresentano il mezzo di trasporto ideale per l’ultimo tratto di strada tra il mezzo pubblico e il proprio posto di lavoro. Un pendolare potrebbe facilmente portarne uno con sé sul treno e usarlo per fare due o tre km senza fatica e molto rapidamente passando tra una pista ciclabile e una zona pedonale.

Il modello ES1 non si trova a meno di 400 euro, Amazon ve l’offre a 329 euro (io miglior prezzo da settimane). Il modello ES2 sul mercato si trova a non meno di 450 euro. Quindi i prezzi Amazon sono molto convenienti