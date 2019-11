Apple stravolge l’app WWDC: si chiama Apple Developer ed è sempre aggiornata

Apple rinomina e rinnova completamente l’app WWDC per iOS dedicata all’annuale Worldwide Developers Conference: ora si chiama Apple Developer. Offre accesso a notizie costantemente aggiornate tutto l’anno, video informativi e, per la prima volta, supporto per gestire il rinnovo degli abbonamenti automatici all’account sviluppatori.

Fino a oggi l’app in questione viene tipicamente aggiornata una volta l’anno, in concomitanza dell’annuale conferenza mondiale degli sviluppatori del mondo Apple. Ora invece la nuova app Apple Developer viene aggiornata tutto l’anno permettendo di rimanere aggiornati con le ultime novità per il mondo degli sviluppatori, permette di partecipare all’Apple Developer Program in nuove regioni, con tutto ciò che serve a individui e organizzazioni per sviluppare app iPhone e iPad per la distribuzione.

In concomitanza della conferenza WWDC, l’app consentirà come sempre di avere accesso al programma della manifestazione, partecipare a laboratori e visualizzare sessioni in live streaming tenute da ingegneri di Cupertino. L’app ora presenta una scheda Discover con una serie di notizie e argomenti di interesse sul mondo dello sviluppo delle app, offre migliori funzionalità per le ricerche, con interfaccia utente rinnovata, supporto per la Dark Mode, aggiunge la lingua coreana e integra non meglio precisati fix ad alcuni bug.

L’app Apple Developer richiede iOS 12.4 e watchOS 5.0 o seguenti; è compatibile con iPhone, iPad, e iPod touch, Apple TV, “pesa” 36MB e si scarica gratis dall’App Store. La nuova app Apple Developer si scarica gratis da questa pagina di Apple Store per iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e anche con integrazione iMessage.

Ricordiamo che per la prima volta Apple ha annunicato un evento speciale, una sorta di Oscar delle App, che si svolgerà il 2 dicembre. Tutto quello che c’è da sapere sulla ultima conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2019 è riassunto in questo articolo. Invece per tutto quello che c’è da sapere su iPhone 11 e 11 Pro è in questo approfondimento di macitynet.