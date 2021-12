Feral rilascia Alien Isolation per iPhone, iPad e Android

Feral Interactive mantiene la promessa e rilascia puntuale il tanto atteso port di Alien: Isolation per iPhone e iPad, già definito dalla critica specializzata una delle migliori conversioni iOS di sempre.

Lanciato nel 2014 su PS4, Xbox, PC e altre piattaforme, il gioco è un action adventure in prima persona, che naturalmente pone enfasi su elementi stealth e survival horror. Apprezzato dal pubblico sia per le fasi di combattimento contro i singoli alieni, che per la sua atmosfera lo-fi e la visione anni ’70 del futuro, è un titolo che naturalmente si ispira al film originale Alien del 1979.

I giocatori assumono il ruolo della figlia di Ellen Ripley, Amanda, che combatte strenuamente nel tentativo di svelare il mistero dietro la scomparsa della propria madre. A bordo della desolata stazione spaziale di Sebastopoli, la sua ricerca di risposte si trasforma presto in una disperata lotta per la sopravvivenza, mentre è inesorabilmente braccata dal mortale xenomorfo. Il titolo è così ambientato 15 anni dopo il classico film horror di fantascienza di Ridley Scott Alien.

Sebbene il prezzo di 14,99 euro possa sembrare eccessivo per un titolo mobile, così non è. anzitutto per la qualità del porting, ma anche e soprattutto per il fatto che contiene tutti i contenuti aggiuntivi DLC rilasciati, e che sulle altre piattaforme richiedevano l’esborso di ulteriore denaro.

In particolare, Alien Isolation per iOS include il gioco base, tutti e sette i pacchetti DLC tra cui “Crew Expendable”, “Last Survivor” e “Survivor Mode”. E ancora, la “Modalità Sopravvissuto” come download aggiuntivo, che rende la dimensione totale dell’installazione del gioco di circa 11GB. Da notare, che il gioco è stato rilasciato anche su Google Play Store per Android.

Lato iOS il titolo supporta ‌iPhone‌ 7 Plus, iPhone‌ 8 Plus, ‌iPhone‌ X e versioni successive e iPhone SE (2020). Gli iPad supportati includono iPad mini 5 (2019) e versioni successive, iPad Air 3 (2019) e versioni successive, iPad‌ 7 (2019) e versioni successive, iPad Pro 1 gen (2015), solo modello da 12,9 pollici e ‌iPad Pro‌ 2nd gen (2017) e successivi.

