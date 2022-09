Fiido X, la bici elettrica di design con 200 dollari di sconto al lancio

Le bici elettriche sono diventate sempre più veicoli per evitare il traffico cittadino e risparmiare sulle spese per il carburante. Arriva la nuova Fiido X, tra le e-bike più potenti ed eleganti disponibili da oggi sul mercato, che vanta più di dieci brevetti di innovazione. La potete acquistare a questo indirizzo con uno sconto di lancio di 200 dollari.

Design

Il design è davvero interessante, con un telaio in un unico pezzo. Dispone, inoltre, di una struttura pieghevole nascosta e di una batteria inserita all’interno del tubo del sedile rimovibile.

Fiido X è dotato di un sensore di coppia per un’esperienza di guida più reattiva e intuitiva. Allo stesso tempo, il motore silenzioso a bassa resistenza consente una guida facile anche senza alimentazione. Per offrire la migliore esperienza di guida, Fiido utilizza un design aerodinamico che riduce la resistenza al vento in qualsiasi condizione e grazie alla batteria Fido X ha un’autonomia dichiarata di circa 110 chilometri.

Pieghevole

Una delle migliori caratteristiche di questa e-bike è quanto sia facile da configurare sin da subito. Il design della X permette una piegatura in 3 secondi per semplificare il trasporto. Sia la bici stessa che la batteria rimovibile godono della protezione dai furti grazie a un sistema di sicurezza senza chiave.

Caratteristiche tecniche

Fiido X è una bicicletta elettrica che richiede bassa manutenzione, progettata per essere utilizzata regolarmente, anche grazie al suo grado di impermeabilità IP54. Il suo motore da 350 W è, inoltre, più che potente per portare tranquillamente un rider di qualsiasi stazza e dimensione, sebbene la bici si presenti come davvero contenuta nelle misure.

Sulla parte posteriore è presente un keypad per inserire il PIN, così da poter sbloccare la bicicletta soltanto se si è in possesso del codice.

La bici raggiunge una velocità massima di 32 km/h, e propone anche il cambio Shimano a 7 marce. I suoi pneumatici sono da 20×1,95 pollici, adatti dunque a qualsiasi manto stradale.

Per acquistarla in offerta al prezzo lancio, con sconto di 200 dollari il link da seguire è direttamente questo.