Fitbit Versa al prezzo più basso su Amazon: 149,99 €

Se volete entrare nel mondo Fitbit con qualche cosa di più di un semplice bracciale, andate subito su Amazon dove oggi è sceso al prezzo più basso che abbiamo mai visto il Fitbit Versa: 149,99 euro

Questo smartwatch, di cui abbiamo parlato approfonditamente in una specifica recensione, (qui invece tutte le informazioni sui come scegliere un Fitbit) è di fatto appena sotto lo Ionic che rappresenta il top attuale di Fitbit, si distingue per un look che avvicina quello del smartwatch più classici. Offre un costo davvero contenuto rispetto a questi, ma presenta una lunga serie di funzioni e vantaggi rispetto alle fascette da polso come quadrante LCD personalizzabile, rilevazione avanzata del battito, app store per programmi specifici, memoria interna per brani musicali. Manca di GPS indipendente (ma può usare quello del telefono) ma ha tutta la piena compatibilità con il sistema, le app e la community Fitbit. In più permette anche la personalizzazione del cinturino.

Sul mercato Fitbit Versa costa intorno ai 170 euro. I 149,99 euro, spedizione inclusa, del modello special edition (che si distingue per il bracciale) è il prezzo più basso disponibile.