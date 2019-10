FontAgent 9.5 ora con supporto per macOS Catalina

Gli svilupptori californiani di Insider Software hanno annunciato FontAgent V9.5, uktima versione di un robusto gestore di font che consente di attivare, cercare e verificare l’integrità dei caratteri prima dell’installazione.

L’utility consente di riparare, ottimizzare e organizzare i caratteri, creare librerie di font e set a cascata al fine di attivare, gestire, stampare e visualizzare anteprime. L’applicazione supporta tutti i font gestibili con macOS: Open Type, Type 1, dfont, TrueType nelle varianti Mac e Windows, consente di attivare e classificare in modo intelligente i caratteri, eseguire ricerche per parole-chiave, diagnosi e riparazioni, impedire modifiche non autorizzate ai font e molto altro ancora.

FontAgent integra il supporto per i software della Creative Cloud di Adobe, integra un workflow center per la gestione di script automatici, un motore per la ricerca di caratteri usando parole-chiave, strumenti per la verifica e la convalida dei font.

Il worflow center permette di sfruttare script e procedure automatiche che hanno a che fare con i font: cercare tra i caratteri, organizzare i font per nome o fonderia, contare ed elencare i font utilizzati, rimuovere duplicati, cercare e scaricare font, visualizzare log con l’attivazione o disattivazione dei font, verificare l’integrità e altro. L’utente può aggiungere propri script e comandi, integrando così nuove funzionalità.

La versione 9.5 amplia la funzionalità di auto-attivazione dei font; questa caratteristica ora è supportata con Adobe Creative Cloud 2019 (InDesign, Photoshop, Illustrator, After Effects e InCopy), i prodotti di Affinity (Designer, Photo and Publisher) e QuarkXpress 2018.

Il tag manager che consente di taggare font e classificarli per progetti, aspetto, tipo di lavoro, cliente, progetto e così via. È possibile cercare i tag con funzioni di anteprima, confronto e attivare con facilità i font associati.

I font attivati in servizi quali Monotype SkyFonts e Adobe Fonts appaiono automaticamente in FontAgent. La vista “Tabella” ora permette di raggruppare i font per tag, ordinando i metadati in base all’attributo selezionato nella relativa colonna.

La versione 9.5 è compatibile con macOS Catalina, Mojave e High Sierra; tra le altre cose è anche supportata la Dark Mode dei sistemi operativi più recenti.

La licenza perpetua (senza scadenza) di FontAgent 9 Standard Edition costa 99$ per utente. Gli utenti di FontAgent 8 possono acquistare l’aggiornamento alla V9 .5o sfruttare l’abbonamento FontAgent Sync per 59$ l’anno. La licenza Sync include aggiornamenti gratuiti, supporto e funzionalità di condivisione dei font mediante servizi cloud. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa (funziona per 30 giorni).

