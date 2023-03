Ford Explorer EV tutto elettrico è nato per l’Europa

Il terzo veicolo completamente elettrico di Ford sarà un SUV crossover disponibile solo per l’Europa. Prenderà il nome Explorer EV e sarà anche il primo di una nuova ondata di veicoli plug-in per la gamma d’oltremare della casa automobilistica, che lavora verso un portafoglio solo elettrico per l’Europa entro il 2030.

L’Explorer EV potrà avere anche un nome familiare, ma sarà costruito su una piattaforma sconosciuta, almeno per Ford. La casa automobilistica sta utilizzando l’architettura MEB flessibile di Volkswagen per il nuovo veicolo elettrico, che sarà costruito nello stabilimento Ford di Colonia, in Germania. L’Explorer EV sarà il primo di due veicoli di Ford che utilizzeranno la piattaforma elettrica di VW come parte di un accordo già firmato nell’alleanza globale nel 2019.

Ford ha rivelato anche i dettagli su prezzi della gamma, anche se al momento non vi sono date di rilascio ben precise. L’Explorer EV sarà disponibile in due allestimenti – Explorer ed Explorer Premium – con un prezzo iniziale inferiore a 45.000 euro.

La caratteristica più evidente del nuovo Explorer elettrico è un touchscreen centrale mobile da 15 pollici che secondo l’azienda dovrebbe affrontare al meglio l’abbagliamento esterno. Lo schermo, che può spostarsi su e giù, nasconde anche uno spazio di archiviazione bloccabile incorporato per gli oggetti di valore, una sorta di cassetta di sicurezza.

Ford Explorer EV avrà certamente bisogno di una migliore gestione dei problemi di qualità che hanno afflitto le prime ammiraglie EV. Ford ha recentemente richiamato oltre una dozzina di F-150 Lightning per le preoccupazioni di un problema alla batteria. Nel 2022, Ford ha emesso più richiami in America di qualsiasi altra casa automobilistica.

I piani di Ford per l’Europa sono ambiziosi. L’azienda sta spendendo 1 miliardo di dollari per convertire la sua fabbrica tedesca in una catena di montaggio solo EV, con l’obiettivo di produrre 1,2 milioni di veicoli in sei anni.

Ricordiamo che Ford sta anche sviluppando un nuovo camion elettrico per il Nord America, che probabilmente andrà in vendita nel 2025. I dettagli sono scarsi, ma il nuovo camion EV non sarà un F-150 Lightning ridisegnato.

