Formazione certificata Apple per Tecnici e Sistemisti

Vuoi sapere come diventare tecnico e sistemista Apple? Da tanti anni ci occupiamo di formare i professionisti del mondo della Mela. Abbiamo appena creato un nuovo corso completo, destinato a chi voglia diventare sia tecnico hardware che sistemista software Apple!

Gli informatici esperti di tecnologie Apple sono figure professionali molto richieste da aziende e professionisti che usano Mac e iPhone. Questo perchè i dispositivi Apple sono sempre più utilizzati nelle aziende (e non solo), quindi la domanda di personale certificato è in aumento anche in Italia, soprattutto per la riparazione di dispositivi e per l’offerta di servizi di consulenza sistemistica, sia nei centri di assistenza sia nell’IT delle aziende.

Per restare al passo con il mercato, abbiamo creato un nuovo percorso formativo che possa accompagnare alla certificazione e all’acquisizione di una professionalità chi desidera diventare tecnico e sistemista certificato Apple.

Corso tecnico e sistemista Apple: il percorso completo

Sono tante le competenze richieste a chi si occupa di assistenza su Mac, iPhone e iPad: in primo luogo, ovviamente, le conoscenze tecniche necessarie per ottenere le certificazioni e poi per saper intervenire consapevolmente e professionalmente sui dispositivi. Ma non dobbiamo dimenticare che un esperto del mondo Apple è tenuto anche a saper comunicare in modo efficace, a saper ascoltare il cliente e gestire eventuali conflitti relazionali.

È per questo che abbiamo pensato, tra i tanti moduli di questo percorso, di inserirne alcuni dedicati proprio a queste tematiche tanto importanti:

Modulo Ecosistema Apple e opportunità lavorative: proporsi in modo efficace (1g)

Impari a proporti in modo opportuno nel mondo del lavoro, in particolare in realtà aziendali alla ricerca di esperti Apple qualificati.

Modulo Comunicazione e Soft Skill: implementare la competenza comunicativa (1g)

Impari ad esprimerti con messaggi efficaci e a comunicare in modo chiaro, oltre che ad ascoltare il tuo interlocutore e gestire eventuali conflitti relazionali.

Modulo digital marketing: indispensabile per farsi conoscere oggi (1g)

Con nozioni base di Digital Marketing e Social Media Marketing, saprai condividere online i tuoi contenuti e i tuoi servizi.

Competenze tecniche per diventare un tecnico Apple a 360°

Oltre alle competenze relazionali, comunicative e in ambito digital, ci sono parecchie conoscenze teoriche e pratiche che un tecnico Apple a tutto tondo è tenuto ad avere. Ma cosa si intende per tecnico “a tutto tondo”? Parliamo di chi è in grado di intervenire non solo sull’hardware Apple, come tecnico AppleCare, ma anche sul software, come sistemista certificato. Sono infatti due (e con ruoli ben distinti) le figure professionali che si “prendono cura” dei dispositivi Apple. E con il nostro nuovo corso, della durata di 20 giorni, vogliamo prepararti ad essere entrambi:

1. Il tecnico hardware Apple

È colui che ripara Mac e iPhone, colui che usa i cacciaviti e che vediamo all’opera (o quasi: i laboratori Apple sono off limits!) nei Centri di Assistenza Autorizzati e negli AppleStore. Per diventare un tecnico hardware preparato e professionale, ci sono 3 moduli formativi con 3 corrispondenti esami di certificazione:

Modulo Fundamentals: il metodo e la sicurezza (3gg)

Conosci la metodologia Apple per saperti destreggiare correttamente in situazioni reali: guasti tecnici, troubleshooting, relazione con il cliente. Ti prepari a sostenere l’esame Service Fundamentals, necessario per poter svolgere tutti gli altri esami.

Modulo ACiT: riparazione iPhone (5gg)

Approfondisci la conoscenza del sistema iOS, non solo in teoria ma anche in pratica: infatti, ci sono sessioni pratiche di smontaggio, sotto la supervisione del docente, per imparare a smontare e riparare i vari modelli di iPhone. Inoltre, ti prepari a sostenere l’esame per la certificazione ACiT (Apple Certified iOS Technician), per diventare tecnico di assistenza su dispositivi iOS.

Modulo ACMT: riparazione Mac (4gg)

Approfondisci la conoscenza del sistema macOS non solo in teoria ma anche in pratica: anche qui, durante sessioni pratiche di smontaggio sotto la supervisione del docente impari a smontare e riparare i vari modelli di Mac. Ti prepari a sostenere l’esame per la certificazione ACMT (Apple Certified Mac Technician) per diventare tecnico di assistenza su dispositivi macOS.

2. Il tecnico software Apple

È colui che risolve i problemi sistemistici su macchine e reti e che interviene sul sistema operativo e sull’architettura di rete: installa e collega computer e devices mobili in rete, interviene in caso di malfunzionamenti o rallentamenti dei dispositivi e della rete, garantisce la sicurezza e il backup dei dati.

Sono due i moduli dedicati alle certificazioni per tecnici software:

Modulo MIB Mac Integration Basics: integrare il Mac in reti miste (1g)

Impari a integrare Mac in reti Windows e fare troubleshooting.

Modulo macOS Support Essentials: risolvere problemi software (3gg)

Impari a riconoscere e gestire tempestivamente problemi ed anomalie, esplorando le tecniche di troubleshooting su macOS. Ti prepari a sostenere l’esame per la certificazione ACSP (Apple Certified Support Professional).

Questo corso fa per te se:

Vuoi proporti come consulente Apple sul mercato del lavoro, in realtè aziendali e non solo.

Vuoi diventare un sistemista software e un tecnico di assistenza hardware Apple.

Vuoi avviare una tua attività come specialista Apple



Staremo insieme 20 giorni, durante questo nuovo corso, e avrai modo di acquisire tutte le nozioni, mettere in pratica tutte le conoscenze teoriche e ottenere tutte le certificazioni ufficiali Apple necessarie.

Questo corso è l’occasione giusta per potenziare le tue competenze e le tue conoscenze sia per la parte hardware con corsi e certificazioni AppleCare per assistenza su Mac, iPhone e iPad, sia per la parte software con corsi per la specializzazione sistemistica!