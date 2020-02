Cupertino è la nuova Svizzera, Apple Watch supera tutta l’industria orologeria elvetica

È già successo nell’ultimo trimestre del 2017 ma, grazie a una forte crescita dell’indossabile di Cupertino e a un corrispondente calo delle vendite di orologi tradizionali, per l’intero 2019 da solo Apple Watch ha venduto più di tutta l’industria orologeria svizzera.

In pratica Apple Watch venduto in solamente tre modelli principali (Serie 5, Serie 3, Watch Edition a cui si aggiungono le versioni Nike ed Hermès) supera la vasta ed eterogenea proposta di modelli dei costruttori svizzeri storici più o meno blasonati, inclusi quelli del gruppo Swatch, Tissot, TAG Heuer fino ai marchi più prestigiosi.

L’impatto dell’indossabile di Cupertino si è fatto sentire con un progressivo calo delle vendite degli orologi svizzeri tradizionali fin dal 2015. Nel corso del 2019 le spedizioni di Apple Watch sono aumentate del 36% rispetto all’anno precedente, passando da 22,5 milioni di unità a ben 30,7 milioni di pezzi. Viceversa le spedizioni dell’industria orologeria svizzera sono diminuite del 13%, dai 24,1 milioni di unità del 2018 ai 21,1 milioni dello scorso anno.

Secondo Strategy Analytics il successo di Apple Watch è dovuto a «Una miscela di design accattivante, tecnologia intuitiva e app intriganti rende Apple Watch molto popolare in Nord America, Europa occidentale e Asia» come afferma Neil Mawston, executive director della società. Il confronto tra Apple Watch e gli orologi svizzeri è anche generazionale, come rileva Steven Waltzer, senior analyst «Gli orologi da polso analogici rimangono popolari tra i consumatori più anziani, ma gli acquirenti più giovani si stanno orientando verso gli smartwatch e gli indossabili da polso computerizzati».

Ma anche se qualche costruttore svizzero ha tentato di competere con Apple Watch, secondo gli analisti l’industria elvetica sta perdendo la guerra degli smartwatch e ormai la finestra temporale per fare breccia in questo settore si è ridotta e si sta chiudendo. «Apple Watch offre un prodotto migliore attraverso canali di vendita più profondi e richiama i consumatori più giovani» viceversa per i costruttori elvetici e gli orologi tradizionali «Si sta chiudendo la finestra per i marchi di orologi svizzeri per avere un impatto sugli smartwatch. Il tempo potrebbe scadere per Swatch, Tissot, TAG Heuer e altri».

Con Apple Watch che supera il settore dell’orologeria svizzera, Apple diventa anche uno dei principali marchi e costruttori di orologi al mondo. Gli Apple Watch delle ultime generazioni, con e senza connettività cellulare, si trovano in sconto da questa pagina di Amazon. Tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch Serie 5 è in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple Watch sono disponibili da questa pagina.