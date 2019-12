FRITZ!Box 7530 e FRITZ!Repeater 1200: kit completo per rete Mesh in offerta natalizia

Da AVM arriva un completo per la rete mesh: una soluzione ‘all inclusive’ particolarmente interessante. La confezione contiene il FRITZ!Box 7530 e il FRITZ!Repeater 1200, un combo per una rete mesh proposta all’interessante prezzo di 199,99 €.

Con questi due prodotti è possibile aumentare la ricezione in ogni stanza di casa e dell‘ufficio, e grazie alla connessione “intelligente”, anche da tutti i dispositivi collegati alla rete è possibile sfruttare al massimo le prestazioni.

In una rete Mesh, i prodotti FRITZ! comunicano sincronizzando le impostazioni e migliorando in modo intelligente le prestazioni di tutti i dispositivi. Tecnologie come il WiFi Mesh Steering, Beamforming e il Crossbanding, assicurano prestazioni wireless ottimali. Con la rete Mesh è possibile disporre della massima velocità nella navigazione, nella visualizzazione di video e nel gaming. Dall’interfaccia del FRITZ!Box è possibile controllare quali dispositivi sono collegati, la velocità e la qualità della connessione.

È possibile vedere i programmi preferiti in HD o ascoltare la musica senza interruzioni anche dall’angolo più remoto della casa o dell‘ufficio. Basta la pressione di un pulsante per ampliare il sistema della rete Mesh con altri prodotti FRITZ!WLAN o Powerline e controllare tutto con app dedicate dello stesso produttore.

Nel momento un cui scriviamo l’AVM FRITZ! Mesh Set Edition è offerto su Amazon a 177,99 euro e la consegna è prevista prima di Natale.