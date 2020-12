FTC accusa Facebook di monopolio e richiede lo smembramento

L’inchiesta antitrust della FTC su Facebook è durata oltre un anno e, come previsto, arriva una denuncia durissima: secondo la Federal Trade Commission e la maggior parte degli stati USA, Facebook esercita un monopolio illegale sui social network ottenuto e consolidato in anni di condotta anticoncorrenziale.

Il colosso di Zuckerberg è accusato di aver seguito una «Strategia sistematica» per eliminare le minacce dal suo monopolio, con operazioni che includono l’acquisizione di Instagram nel 2012 e anche l’acquisizione di WhatsApp nel 2014. Questo secondo le accuse della FTC ha danneggiato la concorrenza, lasciando agli utenti poche scelte per i social network, infine deprivato gli inserzionisti dei vantaggi della concorrenza.

La FTC punta a un’ingiunzione permanente che richiederebbe la cessione di asset che includono Instagram e WhatsApp, il che significa che Facebook sarebbe costretta a vendere i due social network.

«Il social networking personale è fondamentale per la vita di milioni di americani» dichiara Ian Conner, Direttore del Bureau of Competition della FTC. «Le azioni di Facebook per consolidare e mantenere il suo monopolio negano ai consumatori i vantaggi della concorrenza. Il nostro obiettivo è annullare la condotta anticoncorrenziale di Facebook e ripristinare la concorrenza in modo che l’innovazione e la libera concorrenza possano prosperare».

L’accusa sostiene che Facebook ha inizialmente tentato di competere con Instagram, optando poi per acquisire il social della fotografia. In questo modo ha neutralizzato la minaccia e reso più difficile la competizione per altre società. Successivamente Facebook ha riconosciuto in WhatsApp un potenziale concorrente, anche in questo caso procedendo con l’acquisizione.

Infine sempre secondo la denuncia, il monopolio e il dominio di Facebook sui social le hanno permesso di ottenere profitti sbalorditivi, con entrate di oltre 70 miliardi di dollari e profitti di oltre 18,5 miliardi di dollari nel 2019.

Ricordiamo che che Chris Hughes, cofondatore ed ex socio di Zuckerberg aveva denunciato lo strapotere del colosso nei social nel 2019, invitando a smembrare la società.