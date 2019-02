Galaxy Fold, il primo Samsung pieghevole svelato dai render

Samsung ha pensato di svelare tutto in anticipo con uno spot dedicato a Galaxy S10, forse puntando su Galaxy Fold per l’effetto sorpresa per l’evento di presentazione di questa sera: ma ora il primo smartphone pieghevole di Samsung è mostrato da nuovi render apparsi in rete.

Nelle immagini che riportiamo in questo articolo Galaxy Fold è ritratto con dovizia di particolari.

Finora infatti il design era rimasto pressoché sconosciuto perché il costruttore, quando lo aveva mostrato per la prima volta al mondo nel mese di novembre 2018, aveva camuffato le sembianze del dispositivo all’interno di una poderosa cover che lo ricopriva interamente.

Nei render invece, pubblicati dall’attendibile SlashLeaks, il primo smartphone pieghevole di Samsung sfoggia un profilo con bordi arrotondati: al centro domina lo schermo OLED flessibile che aperto offre una diagonale di 7,3 pollici, non molto più piccolo di un iPad mini che misura 7,9”, mentre quando è chiuso permette di essere trasportato facilmente come uno smartphone con display da 4,6”. Queste le misure delle diagonali attese sulla base delle dichiarazioni di Samsung che risalgono a novembre, quindi salvo cambiamenti successivi.

Infine i render di Galaxy Fold, nome atteso circolato più volte negli scorsi mesi ma di cui è necessario attendere la conferma in arrivo stasera, mostra un notch nella parte frontale. Si trova nell’angolo in alto a destra, mentre sul lato opposto sul retro, sembra ospitare due fotocamere.

Il primo smartphone pieghevole di Samsung è atteso a prezzi decisamente alti: secondo alcuni 1.500 dollari, secondo altri addirittura 1.800 dollari, un’altra incognita che si spera verrà svelata stasera.

La presentazione Samsung Galaxy Unpacked si svolge alle ore 11 a San Francisco e verrà trasmessa in diretta nelle principali città del pianeta: Macitynet seguirà l’evento a Milano per offrire ai lettori reportage, fotogallerie e dettagli di tutte le novità Samsung in arrivo.