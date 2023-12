Galaxy S23 FE arriva in bundle con le Galaxy Buds FE

Samsung presenta sul mercato italiano il nuovo Galaxy S23 FE, smartphone pensato per la Generazione Z e che per l’occasione arriva in bundle con gli auricolari wireless Galaxy Buds FE. Si acquista già su Amazon, giusto in tempo per metterlo sotto l’albero di Natale.

Il terminale arriva in una varietà di colori vivaci e con una fotocamera da 50 MP con zoom ottico 3X e display AMOLED da 6,4 pollici. Galaxy S23 FE è stato progettato pensando alle esigenze specifiche della Generazione Z, offrendo funzionalità come la modalità Nightography per scatti chiari in condizioni di scarsa illuminazione e la modalità Pro che permette di regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.

Il bundle è pensato anche e soprattutto per gli amanti della musica e dei giochi. Il terminale propone un processore Octa-Core Exynos 2200 con processo produttivo a 4 nanometri, affiancato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage espandibile. All’interno della confezione sono inclusi anche i Galaxy Buds FE per un’esperienza musicale completa, con bassi potenti e funzioni di cancellazione attiva del rumore ANC per audio coinvolgente ovunque.

Sul display si è già detto, si tratta di una unità da 6,4 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED 2X, FHD+ a 120Hz, mentre dal punto di vista multimediale propone una camera posteriore principale da 50MP f/1.8 con stabilizzazione ottica delle immagini OIS, una ultragrandangolare da 12MP, f/2.2, con visuale di 123° e un teleobiettivo da 8MP, zoom ottico 3x con OIS. Per quanto riguarda la camera anteriore è da 10MP, f/2.4.

A livello di connettività si tratta di uno smartphone con supporto 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, mentre la batteria è da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata 25W e alla ricarica wireless 2.0.

Complessivamente Galaxy S23 FE ha dimensioni di 76,5 x 158 × 8,2mm con un peso non indifferente di 209 grammi.

Samsung Galaxy S23 FE, prezzo e disponibilità

Il bundle Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE è ora disponibile a 739€ anche su Amazon. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo. Si tratta di un bundle certamente conveniente se si tiene conto che Galaxy S23 FE è in vendita singolarmente al prezzo di 719€, mentre i Galaxy Buds FE sono disponibili a 109€ nelle varianti Graphite e White.

Google e Samsung stanno sviluppando una tecnologia di audio spaziale concorrente di Dolby Atmos.